Foto: BoBo

Kot je za MMC dejala tiskovna predstavnica Policijske uprave Celje Milena Trbulin, so osem ranjenih rudarjev odpeljali v celjsko bolnišnico, tri pa v slovenjgraško. Eden od rudarjev je hudo ranjen, preostali so lažje poškodovani.

Po njenih navedbah se je nesreča zgodila med dvigovanjem gondole v rudniškem jašku v jami Preloge. Natančnih okoliščin nesreče ni razkrila, saj še niso znane, policisti opravljajo ogled kraja nesreče, tam je tudi rudarska inšpekcija.

Slovenska tiskovna agencija je poročala, da se je nesreča zgodila zaradi mehanske okvare viseče lokomotive. Po njenih podatkih so pet poškodovanih že odpustili v domačo oskrbo.

V celjski bolnišnici zaradi varstva osebnih podatkov niso dali informacij.

Po navedbah Uprave RS za zaščito in reševanje se je nesreča zgodila okoli 14.30. Posredovali so reševalci NMP Velenje, ki so poškodovane rudarje oskrbeli in jih potem prepeljali v bolnišnici v Celje in Slovenj Gradec.

Lani v stebrnem udaru ranjeni štirje rudarji

Marca lani so bili v stebrnem udaru, do katerega je prišlo pri izdelavi odvozne proge nekaj manj kot 500 metrov pod površino zemlje, poškodovani štirje rudarji Premogovnika Velenje. Ob lanski nesreči v premogovniku navedli, da se je število nesreč v zadnjih 20 letih močno znižalo. Če so še pred 20 leti imeli več kot 1000 nezgod na leto, se je ta številka v zadnjih letih spustila krepko pod 100. V letu 2017 se je zgodilo 86 nezgod lažjega značaja, so takrat zapisali po poročanju STA.