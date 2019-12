Kljub uradno opravljenemu tehničnemu pregledu traktor ni bil vozen. (Fotografija je simbolična.) Foto: Pixabay

Policisti so na koprsko okrožno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo zoper pet kontrolorjev zaradi utemeljenega suma storitve petih kaznivih dejanj zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic ter petih kaznivih dejanj ponareditve ali uničenja uradne listine, knjige, spisa ali arhivskega gradiva. Kazensko ovadbo so podali tudi zoper lastnika traktorja, ki naj bi kontrolorje napeljal k storitvi kaznivih dejanj.

V kriminalistični preiskavi, ki so jo zaključili konec novembra, so policisti ugotovili, da je bil lastnik traktorja z okolice Kozine leta 2013 udeležen v nesreči, v kateri je bil njegov traktor tako močno poškodovan, da ga ni bilo možno upravljati.

Kljub temu se je lastnik traktorja iz neznanih razlogov odločil, da bo za traktor podaljševal registracijo. V ta namen je v letih 2014, 2015, 2016, 2017 in 2018 posamezne kontrolorje tehničnih pregledov napeljal, da so, čeprav je bil traktor močno poškodovan in ni bil pripeljan na tehnični pregled, vsako leto lažno potrdili, da je tehnično brezhiben. Vsako leto sta to storila dva kontrolorja navedene organizacije, saj se tehnični pregledi izvajajo v paru.

Za kazniva dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic je zagrožena kazen zapora do enega leta, za kazniva dejanja ponareditve ali uničenja uradnih listin, knjig, spisa ali arhivskega gradiva pa do treh let zapora.

O sumih nepravilnosti pri izvajanju tehničnih pregledov v konkretnem podjetju so kriminalisti že v času izvajanja preiskave obvestili tudi ministrstvo za infrastrukturo.