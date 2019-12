Cene jamskih hroščev na črnem trgu dosegajo tudi nekaj tisoč evrov. Foto: MMC RTV SLO

Vhod v jamo Dimnice je zaprt, storilci, krivolovci, so se domnevno v jamo spustili po vrvi skozi odprtino, imenovano Male Dimnice.

"Zakaj krivolovci? Ker ni bil namen preučevanje, ampak lovljenje, torej iztrebljanje in potem verjetno tudi prodaja," je povedal naravovarstvenik in jamar Franci Malečkar.

Storilci so v stekleno vazo natočili prenasičeno solno raztopino, ki je ujete hrošče takoj konzervirala, pasti so v jami ležale dalj časa. Vanje se je ujelo tudi več primerkov prvega opisanega jamskega hrošča na svetu, drobnovratnika, ki so ga leta 1831 našli v Postojnski jami.

"Gre za genocid, ker je vse, kar je živega, na ta način uničenega. Ravno po najdbi drobnovratnika se je začela speleobiologija, veja biologije, ki se ukvarja z jamskim živalstvom," pravi Malečkar.

V jami Dimnice živi okoli 80 vrst različnih hroščev. Krivolovci v jamo Dimnice pred dnevi niso vstopili prvič. Pred leti so v njej že našli steklene vabe in v njih polno jamskih hroščev.

Pred dvema letoma smo o krivolovu na jamske hrošče poročali iz jame Polina peč v Matarskem podolju. V pasteh so našli drobnovratnika in sorodnika Hitlerjevega brezokca.

Cene teh hroščev na črnem trgu dosegajo tudi nekaj tisoč evrov. Zadeva je zato prijavljena tako policiji kot inšpektoratu za okolje in prostor. Krivolovcev izpred dveh let do danes niso našli.