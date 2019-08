Tožilstvo je na koncu sojenja spremenilo obtožnico in po vseh pričanjih Kalškovi očitalo uboj na mah in zahtevalo nižjo kazen od začetne, in sicer šest let zapora. Obtožena je zatem priznala storitev kaznivega dejanja.

Sodnik Okrožnega sodišča v Mariboru Danilo Obersnel se je odločil za eno leto nižjo kazen, ker je upošteval obtoženkino priznanje in obžalovanje tragičnega dogodka, prav tako tudi to, da je obtožena pred usodnim dnem veljala za vzorno hčer in doslej še ni bila kaznovana. Oprostil jo je plačila stroškov kazenskega postopka in ji podaljšal pripor do nastopa kazni.

Foto: Televizija Slovenija

"Močna čustvena razdraženost"

Sodišče je prisluhnilo obtoženi, da se je dogodek zgodil nekaj dni po samomoru Ivičinega brata, mati, s katero sta bili sicer zelo navezani druga na drugo, pa ji je očitala, da je bila kriva za njegovo smrt.

Tragični dogodek se je zgodil 1. marca v vasici Ošelj nad Slovensko Bistrico. Kot je v svojem zagovoru povedala obtožena, je zjutraj šla v lekarno po zdravila za svojo mater in jih ji nato odnesla na njen dom v Ošlju. Tam naj bi jo ta začela žaliti in obtoževati. Prišlo je do prerivanja, pri tem pa je obtožena porinila mater, da je ta padla ob posteljo. "Ko sem jo položila na posteljo, sem jo zategnila s pasom od predpasnika okoli vratu. Sploh ne znam pojasniti, kaj točno se je zgodilo. Imela sem občutek, kot da sanjam in da se bom kmalu zbudila iz nočne more," je dejala med pričanjem. Nato naj bi stekla iz sobe in v predsobi našla poleno, s katerim je nato mater na postelji dvakrat udarila po glavi. Potem je poklicala reševalno službo in poskušala mater po njihovih navodilih oživljati, a starejši ženski ni bilo več pomoči.

K nižji kazni je pripomoglo tudi pričanje patologa Rajka Kavalarja, ki se je strinjal, da je lahko obtožena svojo 88-letno mati najprej zadavila in jo s polenom nekajkrat udarila po glavi šele, ko je ta bila že mrtva. Udarci po glavi torej niso povzročili smrti, zato ni podlage za očitek o umoru na zahrbten način.

Tudi mož, sin, hči in sestra obtožene so kot priče potrdili, da med Ivico in materjo nikoli prej ni bilo konfliktov. Povedali so, da je bila vsa družina v tistem času močno pretresena zaradi bratovega samomora, Ivica pa da je po njegovi smrti še bolj pomagala materi kot prej. Nihče od njih zato ne more razumeti, kako je lahko prišlo do nasilja.

Po ocenah izvedenca psihiatrije Mladena Vrabiča je bilo obtoženkino dejanje posledica močne čustvene razdraženosti.

Tožilstvo še premišljuje

Zagovornik obdolžene Aleš Kolšek je z odločitvijo sodišča zadovoljen, zato se ne namerava pritožiti. Tožilstvo bo o zadevi še premislilo. "Predlagana je bila nekoliko višja kazen, sodišče pa je ubralo kompromis. Počakali bomo na pisni odpravek sodbe in po njegovi preučitvi sprejeli odločitev o morebitni pritožbi," je dejal okrožni državni tožilec Izidor Rojs.