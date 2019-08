Izrek sodbe bo prihodnji teden. Foto: Pixabay

Okrožni državni tožilec Simon Grahornik zdaj za 63-letno Kalškovo zahteva šest let zapora, medtem ko ji je prej grozilo najmanj 15 let zaporne kazni. Za modifikacijo obtožbe se je odločil po zaslišanju obeh izvedencev na sodišču, še posebej patologa Rajka Kavalarja, ki je soglašal, da je lahko obtožena svojo 88-letno mater najprej zadavila in jo s polenom nekajkrat udarila po glavi šele, ko je ta bila že mrtva. Udarci po glavi torej niso povzročili smrti, zato ni osnove za očitek o umoru na zahrbten način. "Dejstvo je, da je oškodovanka umrla zaradi zadušitve, kar potrjuje poročilo patologa," je izpostavil tožilec.

Tudi mož, sin, hči in sestra obtožene so kot priče potrdili, da med Ivico in materjo nikoli prej ni bilo konfliktov in da sta bili močno navezani druga na drugo. Povedali so, da je bila vsa družina v tistem času močno pretresena zaradi bratovega samomora, Ivica pa da je po njegovi smrti še bolj pomagala materi kot prej. Nihče od njih zato ne more razumeti, kako je lahko prišlo do nasilja, ko pa sta bili mati in hči vedno v dobrih odnosih.

V času dogodka zmanjšano prištevna

Do nasilnega dogodka naj bi vodile materine žalitve in obtožbe Ivice, da je kriva za bratov samomor nekaj dni prej. Izvedenec psihiatrije Mladen Vrabič je na sicer za javnost zaprti obravnavi ocenil, da je bila obtožena v času dejanja zmanjšano prištevna, a ne bistveno, da pa je bilo njeno dejanje posledica močne čustvene razdraženosti.

Po spremembi obtožnice je Kalškova med krčevitim jokom priznala storitev uboja na mah in sodišče je njeno priznanje sprejelo. "Zelo mi je žal. To me bo spremljalo vse življenje," je ponovila.

Po sklepnih besedah je tožilec predlagal šest let zapora, njen zagovornik Aleš Kolšek pa je pozval sodišče, naj pri odmeri višine kazenske sankcije upošteva dejstvo, da obtožena po ocenah izvedenca psihiatra ne predstavlja nevarnosti za druge ljudi, ter "njeno odkritosrčnost, obžalovanje in priznanje krivde". Sodnik Danilo Obersnel je izrek sodbe napovedal za sredo dopoldne.

Tragični dogodek se je zgodil 1. marca. Kot je v svojem zagovoru povedala Kalškova, je zjutraj šla v lekarno po zdravila za svojo mater in jih ji nato odnesla na njen dom v Ošelju. Tam naj bi jo ta začela žaliti in obtoževati za bratovo smrt ter suvati z berglo proti njej. Prišlo je do prerivanja, pri tem pa je porinila mater, da je ta padla ob posteljo. "Ko sem jo položila na posteljo, sem jo zategnila s pasom od predpasnika okoli vratu. Sploh ne znam pojasniti, kaj točno se je zgodilo. Imela sem občutek, kot da sanjam in da se bom kmalu zbudila iz nočne more," je dejala. Nato naj bi stekla iz sobe in v predsobi našla poleno, s katerim je nato mater na postelji dvakrat udarila po glavi. Potem je poklicala reševalno službo in poskušala mater po njihovih navodilih oživljati, a starejši ženski ni bilo več pomoči.