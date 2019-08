Po neuradnih informacijah naj bi bila 47-letnik in 48-letnik bratranca, v ozadju pa spor glede dediščine. Foto: BoBo

Kot so zapisali na Policijski upravi (PU) Ljubljana, je 47-letnik na pešpoti ob Savi ustrelil 48-letnega moškega in mu zadal takšne poškodbe, da je na kraju umrl. Moška naj bi bila bratranca, je poročal spletni portal 24ur.

Umrli je bil v času streljanja skupaj z mladoletno osebo, ki ni bila poškodovana. To je bil eden od njegovih otrok. Mladoletniku so nudili zdravniško psihosocialno pomoč.

Osumljencu, 47-letnemu državljanu Slovenije, ki so ga policisti že obravnavali zaradi kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog, pa tudi zaradi kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete, so kmalu po streljanju odvzeli prostost in je v pridržanju. Policisti so osumljenca prijeli v okolici hipodroma Stožice.

V roku 48 ur ga bodo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku.

Ogled kraja dejanja je vodil dežurni preiskovalni sodnik, prizorišče pa si je ogledala tudi dežurna državna tožilka. Kriminalisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil.