Policisti motiv dejanja še preiskujejo. Foto: BoBo

Policisti so ugotovili, da je kaznivega dejanja osumljen 74-letni moški iz Medvod, ki so ga kmalu po dejanju na naslovu bivanja našli mrtvega. Po do zdaj zbranih obvestilih smrt ni posledica kaznivega dejanja, so pojasnili na Policijski upravi Ljubljana. Motiv za dejanje po njihovih navedbah ni znan, je pa znano, da je osumljenec nekdanji mož oškodovanke.

Našli so tudi strelno orožje, katerega izvor še ni znan. Policisti so opravili ogled kraja, nadaljujejo pa z zbiranjem obvestil. Ker aktivnosti policistov glede dogodka še intenzivno potekajo, policija več informacij ta trenutek ne more posredovati.