Nad Ljubljano se je valil črn dim. Foto: MMC RTV SLO

Kriminalisti Policijske uprave Ljubljana so končali ogled kraja požara v Stegnah in sporočili, da je požar izbruhnil med delom z električnim orodjem, pri čemer uporabniki niso zagotovili pogojev za varno delo.

Nato so zagorele pnevmatike, ki so bile skladiščene ob stanovanjski hiši, na katero se je požar nato hitro razširil.

Kot je za Televizijo Slovenija pojasnil vodja intervencije z Gasilske brigade Ljubljana Jure Dolinar, je bil ogenj v hiši hitro pogašen. Nato so se gasilci osredotočili na gašenje pnevmatik, zagorela so tudi stara vozila in goriva.

Zaradi posledic požara in gašenja sta po podatkih policije dve bivalni enoti v hiši neuporabni. Nastalo je za nekaj deset tisoč evrov materialne škode. Med gašenjem požara je bil lažje poškodovan gasilec. Po dogodku pa so preventivno zdravniško pomoč sami poiskali še štirje stanovalci zaradi vdihavanja dima.

Zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti policija nadaljuje preiskavo.