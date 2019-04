SDS-u in Janši zaradi spornega posojila le še opomin

Postopek zaradi najema kredita pri Dijani Đuđić

Ljubljana - MMC RTV SLO

SDS in njen predsednik jo bosta zaradi spornega posojila odnesla le z opominom. Foto: BoBo

Okrajno sodišče v Ljubljani je zaradi posojila, najetega pri državljanki Bosne in Hercegovine Dijani Đuđić, stranki SDS in njenemu predsedniku Janezu Janši izreklo le opomin in ju oprostilo denarne kazni.