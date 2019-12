Foto: EPA

S slovenskega zunanjega ministrstva so sporočil, da so bili obveščeno o smrti slovenskega državljana v Španiji. Kot so še navedli na MZZ-ju, je slovensko veleposlaništvo v Madridu od španskih oblasti prejelo obvestilo o smrti in pridobilo potrditev identitete in državljanstva osebe. Svojci so bili o njegovi smrti obveščeni, so dodali.

Preiskovalci po poročanju španskih medijev domnevajo, da je bil mladenič, ki je bil znan policiji in je imel policijsko kartoteko, ubit z avtomatskim orožjem, saj so okoli trupla našli več tulcev nabojev. Ustreljen je bil najmanj sedemkrat.

Truplo so našli v sredo zjutraj na strmem delu pečine za plažo Penon del Cura med krajema Fuengirola in Mijas južno od Malage. Na kraj zločina so prišli reševalci, policisti in gasilci, preiskovalci pa so dokaze iskali tudi v morju.

Kot poroča španski časnik v angleškem jeziku The Olive Press, za zdaj ni uradne potrditve, da je smrt Slovenca povezana z organiziranim kriminalom, a na tak način med seboj obračunavajo lokalne kriminalne združbe. Letošnje leto je bilo v Malagi po številu nasilnih smrti najbolj krvavo v zadnjem desetletju, dodaja časnik.