Oktobra 2017 je Senad Softić sredi Titove ceste v Mariboru ustrelil Rada Mitroviča. Foto: Radio Maribor/Aleks Horvat

Čeprav je obramba na ponovljenem sojenju na Okrožnem sodišču v Mariboru skušala ponovno dokazati, da je pri dogodku 4. oktobra 2017, ko je obtoženi Senad Softić sredi ceste do smrti ustrelil Rada Mitrovića, šlo za hipno odločitev in ne načrtovano dejanje, je vodja mariborskega tožilstva Darko Simonič ob četrtkovih sklepnih besedah vztrajal pri naklepnem umoru iz ljubosumnosti in brezobzirnega maščevanja ter predlagal 30-letno zaporno kazen.

Sodnica Maša Blažeka je obtožnici skoraj v celoti sledila, iz nje pa izločila zgolj brezobzirnost dejanja, saj naj ta ne bi bila v celoti dokazana. Prav tako skoraj ni našla olajševalnih okoliščin, med tem ko so na težo izrečene kazni po njenih besedah vplivali način dejanja in kar 28 izstreljenih nabojev, pa tudi da je šlo za nagib iz ljubosumja, čeprav sploh ni bil prepričan, da ga žena vara z Mitrovićem.

Mitrovićeva družina v hudi finančni stiski

Prav tako je po mnenju Blažeke dovolj dokazov, da je šlo pri dejanju za direktni naklep, saj je umorjenega nekaj časa pred dogodkom zasledoval z avtomobilom, nato pa ga ob prvem postanku sredi križišča in v času največje prometne špice ustrelil skozi okno avtomobila. Sodišče tudi ni moglo mimo hudega trpljenja, ki ga je z dejanjem povzročil družini umorjenega, ki se je znašla tudi v hudi finančni stiski.

Kot olajševalne okoliščine sodišče ni štelo niti njegovega slabšega psihičnega stanja po razhodu z družino, prav tako njegova prištevnost v času dejanja ni bila bistveno zmanjšana.

Umor iz ljubosumja in maščevanja

Sodišče je zato Softiću za umor iz ljubosumja in maščevanja prisodilo 27 let in pol zapora, za povzročitev splošne nevarnosti, saj so streli zadeli tudi Mitrovićevega sopotnika v avtomobilu in celo avtomobil ene od mimo vozečih voznic, pa še dodatni dve leti. Skupaj tako obsojenega čaka za zdaj še nepravnomočna enotna kazen 29 let in tri mesece zapora.

Softića je sodnica oprostila stroškov obrambe, ki mu je bila dodeljena po uradni dolžnosti, saj je brez prihodkov, bo pa moral poravnati stroške odvetnikov oškodovanih, družini pokojnega plačati 5900, zavarovalnici, od katere je eden od oškodovancev prejel odškodnino, pa 1710 evrov. Ostale oškodovance je napotila na pravdni postopek.

Sodni postopek za Softića so ponovili, ker je višje sodišče kljub njegovemu priznanju razveljavilo obsodilno sodbo, s katero so mu februarja letos izrekli 26 let zapora.

Softić, ki streljanja nikoli ni zanikal, je v sklepni besedi dan pred razglasitvijo sodbe znova dejal, da priznava, da je ubil človeka, ne priznava pa vzrokov, ki mu jih očita tožilstvo. Trdil je, da napada ni načrtoval in da ga k temu ni vodilo ljubosumje, saj če bi bilo tako, bi lahko Mitrovića ubil že prej.

Tudi danes se s sodbo ni strinjal in je že napovedal novo pritožbo, medtem ko njegov odvetnik Simon Bokan, ki je nadomeščal Tanjo Kompara, pred medije po razsodbi ni stopil. Na drugi strani je bil z odločitvijo sodišča veliko bolj zadovoljen tožilec Simonič, ki meni da razloga za pritožbo sam kljub minimalnemu razhodu z mnenjem sodnice verjetno nima. Tudi po njegovem mnenju bo verjetno sledila pritožba obrambe, vendar tožilstvo trdno stoji za mnenjem, da je šlo za umor brez vsakega dvoma.