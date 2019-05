Otroku je treba v takem primeru verjeti in nemudoma ukrepati. Foto: Reuters

Združenje proti spolnemu zlorabljanju je vložilo kazensko ovadbo na tožilstvo zoper vzgojitelja v enem od vrtcev, ki naj bi domnevno spolno zlorabil tri otroke. V združenju ob tem opozarjajo na popolnoma nesprejemljivo ravnanje ravnateljice vrtca, ki kljub pretresljivi izpovedi otroka pred tremi tedni dva tedna ni storila ničesar: "Naš cilj ni bil prestrašiti starše, ki imajo otroke v vrtcih, ali s prstom pokazati na vzgojitelje. Naš cij je bil, da se, kadar se tovrstni problemi zaznajo, otroku verjame, se vzame resno in ukrepa takoj," je za Radio Slovenija povedala Katja Bašič iz omenjenega združenja.

"Vsakršne zlorabe in nasilje, še zlasti ko gre za otroke, so skrajno zavržno in nesprejemljivo dejanje, do katerih mora veljati ničelna toleranca. V takšnih primerih je treba nemudoma odločno ukrepati. Odgovornost ravnatelja ali ravnateljice vrtca je, da v primeru suma zlorabe otroka takoj zavaruje domnevno žrtev nasilja in vzgojiteljico ali vzgojitelja takoj umakne z delovnega mesta. Nedopustno je, da se ne ukrepa in da se o sumu zlorabe ne obvestijo pristojne institucije," so sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Ministrstvo je bilo o primeru domnevne spolne zlorabe v enem od slovenskih vrtcev sicer obveščeno prek medijev. Inšpektorat RS-a za šolstvo in šport je takoj začel postopke preverjanja v skladu Zakonom o šolski inšpekciji. Policijo in Združenje proti spolnemu zlorabljanju je tudi zaprosil za vse podatke in dosedanje ugotovitve, na podlagi katerih bo ustrezno ukrepal.

Šolski inšpektorat lahko v primeru utemeljenega suma, da je delavec napeljeval k spolni zlorabi ali spolno zlorabljal otroka, slednjemu izreče suspenz. Ob tem se v inšpekcijskem postopku spremljajo in preverjajo tudi dejavnosti in izvedeni ukrepi ravnatelja vrtca.

Na primer so opozorili v Združenju proti spolnemu zlorabljanju, ko so na tožilstvo vložili kazensko ovadbo, medtem ko vodstvo vrtca kar dva tedna po tistem, ko je bilo seznanjeno s sumom spolne zlorabe, ni ukrepalo. Vzgojitelj naj bi sicer zlorabljal štiriletno deklico. Tudi v Skupnosti vrtcev Slovenije so opozorili, da je takšno ravnanje vodstva vrtca nedopustno. "Če gre za nasilje nad otrokom, je ravnatelj dolžan vzgojitelja takoj umakniti z delovnega mesta in zavarovati žrtev nasilja," je za POP TV dejala predsednica skupnosti vrtcev Janja Bogataj. Pozneje so v vrtcu vendarle vložili prijavo na policijo in vzgojitelja premestili v drugo skupino, še vedno pa se je srečaval z deklico in ostal v stiku z otroki. Podobno kot domnevno zlorabljena deklica sta pozneje začela opisovati dogajanje še en fantek in deklica, je še poročal POP TV.