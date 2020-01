Foto: MMC RTV SLO

Po besedah pomočnika komandirja Policijske postaje Ljubljana Center Irfana Beganovića jih je v začetku lanskega leta agencija za varnost prometa (AVP) obvestila o sumljivem dogajanju pri opravljanju pisnih delov vozniškega izpita.

Skupaj s kriminalisti PU Ljubljana in policisti iz drugih delov Slovenije so ugotovili, da obstajajo utemeljeni razlogi za sum več kaznivih dejanj jemanja in dajanja podkupnine. 7. januarja so nato na 81 lokacijah po vsej Sloveniji izvedli hišne in osebne preiskave, med njimi pa začasno pridržali 28- in 36-letnika.

Ugotovili so, da je 28-letnik v času od junija 2018 do februarja 2019 pridobil 76 kandidatov, ki so nameravali opravljati pisni del vozniškega izpita. S pomočjo 36-letnega uslužbenca in administratorja na AVP-ju jim je za plačilo (od 200 do 4000 evrov za posamezen izpit) uredil, da so opravili pisni del vozniškega izpita.

Pisni del izpita so kandidati opravljali v prostorih AVP-ja. 36-letnik je preko svojega službenega dostopa 28-letniku omogočil, da se je iz svoje elektronske naprave iz oddaljenega dostopa prijavil v pisni del vozniškega izpita in dostopal do testov, ki so jih opravljali kandidati.

V njihovem imenu je vnesel pravilne rešitve ter jim tako omogočil, da so opravili izpit. Pri tem je 28-letnik vsaj del prejete podkupnine tudi izročil 36-letniku kot nagrado, je povedal Beganović.

78 fizičnih oseb je trenutno osumljenih storitve 154 kaznivih dejanj dajanja in sprejemanja podkupnine. Pri tem bo policija tožilstvu, ki je tudi vodilo predkazenski postopek, tudi predlagala, da za vsa sporno pridobljena vozniška dovoljenja predlaga njihovo razveljavitev.

Pri hišnih preiskavah so zasegli tudi mamila in orožje. Foto: Policija

Odkrita tudi nekatera druga kazniva dejanja

Policisti so pri opravljanju hišnih in osebnih preiskav pri kandidatih, ki so na nedovoljen način opravljali pisni del vozniškega izpita, odkrili še nekaj drugih kaznivih dejanj.

Pri 41-letniku so našli prirejen prostor za gojenje prepovedane konoplje, v katerem je bilo posajenih 23 sadik. Pri 31-letniku, za katerega je sodnik nato odredil pripor, so med hišno preiskavo odkrili okoli 500 gramov heroina in okoli 100 gramov kokaina. Prostost so odvzeli tudi 28-letniku, pri katerem so odkrili več kot 11 kilogramov prepovedane konoplje ter več kot 11.000 evrov gotovine.

Pri dveh osumljenih, ki so jih nato kazensko ovadili, so zasegli okoli 30 kilogramov prepovedane konoplje in pripomočke za njeno gojenje, v eni izmed hišnih preiskav pa so našli tudi 182 kosov nabojev in del orožja, ki so ga poslali v analizo.

Korupcija je vse pogostejša

Po besedah vodje oddelka za gospodarsko kriminaliteto na PU Ljubljana Martina Rupnika opažajo, da so korupcijska tveganja na področju zlorabe javnih pooblastil z namenom zasebnega okoriščanja vse pogostejša. Pri tem storilci s svojimi dejanji za sorazmerno nizko korist povzročajo veliko in konkretno nevarnost za premoženje in varnost drugih ljudi.

Odkrivanje tovrstne kriminalitete je sicer zelo oteženo, saj je prijav s tega področja izredno malo. "Dejanja se namreč praviloma dogajajo v zaprtih krogih oseb, ki imajo obojestranske koristi, zato je policija pri odkrivanju te kriminalitete odvisna predvsem od lastne zaznave," pravi Rupnik. Kljub temu pa je, kot pravi, vzpodbudno, da PU Ljubljana v zadnjih letih beleži postopno rast števila odkritih in preiskanih korupcijskih kaznivih dejanj.

Odziv AVP-ja "Agencija poudarja, da ima ničelno toleranco do korupcije in možnosti zlorab pri opravljanju vozniškega izpita ter vseh ostalih nepravilnosti, ki so povezane s področjem varnosti v prometu. Zato bodo pristojni na agenciji še naprej aktivno, sistematično in intenzivno izvajali kontinuiran nadzor nad vsemi ključnimi področji prometne varnosti."