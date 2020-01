Med hišno preiskavo so policisti našli 11 kilogramov posušene konoplje in opremo za gojenje te prepovedane rastline. Foto: PU Koper

V torek so policisti opravili hišno preiskavo v Planini pri Postojni. Med preiskavo objekta so našli 10 večjih kartonskih škatel, v katerih so bili posušeni deli konoplje. Kriminalistični tehnik PU Koper je na kraju opravil testiranje in tehtanje najdenih zaseženih vzorcev. Pri tem je potrdil, da gre za nekaj več kot 11 kg prepovedane droge konoplja. Pri preiskavi so bili najdeni tudi predmeti, ki so namenjeni za opremo prostora za gojenje prepovedane droge konoplja in nekaj več kot 11.000 evrov.

Policisti so odvzeli prostost 27-letnemu moškemu iz Planine, zaradi utemeljenih razlogov za sum storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami (po 186. členu KZ-1). Na podlagi zbranih obvestil in pridobljenih dokazov so postojnski policisti pridržanega osumljenca v sredo popoldan s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku v Kopru, ki je zanj odredil pripor.

Vaščani se niso hoteli vmešavati

Po neuradnih ocenah cerkniških gasilcev je zagorelo v kleti hleva, kjer je bil nameščen agregat za proizvodnjo električne energije. Foto: PGD Cerknica

Drugo odkritje objekta, kjer so gojili konopljo, se je zgodilo po nesrečnem naključju. 9. januarja nekaj po 18. uri zvečer je zagorelo v gospodarskem objektu v mirni hribovski vasici Otonica nad Cerknico. Gasilci so med gašenjem v nekdanjem hlevu našli nenavadno opremo. Aleš Doles poveljnik PGD Cerknica je dejal: »V postopku gašenja smo naleteli na sumljive predmete, polno je bilo nekih reflektorjev, plastičnih posodic, napolnjenih z zemljo. Predvidevali smo, da se dogaja nekaj nedovoljenega, proizvodnja prepovedane konoplje. Proti koncu gašenja požara smo iskali še pogorišča in odkrili še eno sobo v objektu, kjer je bilo urejeno še eno gojišče konoplje. Vsega skupaj je bilo okoli 70 kvadratnih metrov površin, kjer so gojili konopljo.«

V Otonici številka 6 so bili danes ves dan policisti in kriminalisti, ki so preiskovali pogorišče. Policija izjav med preiskavo še ne daje. Redkobesedni so tudi vaščani Otonice, ki so Televiziji Slovenija neuradno povedali, da so sumili, da se počne nekaj nezakonitega, vendar se niso hoteli vmešavati. Po sicer neuradnih ocenah cerkniških gasilcev je zagorelo v kleti hleva, kjer je bil nameščen agregat za proizvodnjo električne energije. Agregat je bil pokrit z leseno konstrukcijo, da bi s tem najbrž zmanjšali hrup. Narejen je bil tudi zračnik za izpušne pline iz agregata.

