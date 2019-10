Foto: PU Celje

Okoli 4.20 zjutraj je bila policija obveščena o vandalizmu v trgovskem objektu v naselju Črniče. Neznanci so razstrelili bankomat in iz njega pobrali gotovino. Odpeljali so se z osebnim vozilom temnosive barve znamke Renault Megane, letnik izdelave od 1996 do 1999, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica. Koliko denarja so nepridipravi ukradli, za zdaj še ni znano.

Storilci so z razstrelitvijo bankomata povzročili veliko gmotno škodo v trgovskem objektu, saj so se med eksplozijo razbila stekla, poškodovana so vrata in trgovinsko blago, prav tako je bil pri napadu na bankomat poškodovan osebni avtomobil v neposredni bližini.

Okoliščine tatvine novogoriški kriminalisti še preiskujejo, poleg preiskovalne sodnice okrožnega sodišča so obvestili tudi državno tožilstvo v Novi Gorici.