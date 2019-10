Policija je zavarovala kraj najdbe neeksplodirane bombe. Foto: MMC RTV SLO

Bombo so popoldne odkrili delavci med rekonstrukcijskimi deli na železniških tirih. O najdbi so bile obveščene in aktivirane vse pristojne službe, natančna identifikacija pa še poteka.

Po prvih ocenah strokovnjakov enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi pa naj bi šlo za letalsko bombo, so v sporočilu za javnost zapisali na Mestni občini Maribor.

Kraj najdbe in širše območje okoli njega je policija takoj zavarovala, nepooblaščenim osebam pa vstop v bližino najdišča ni dovoljen.

Gre sicer že za drugo tovrstno najdbo v zadnjih dveh dneh, saj so v soboto delavci na gradbišču pri nakupovalnem središču Europark našli 250-kilogramsko ameriško neeksplodirano letalsko bombo iz druge svetovne vojne.