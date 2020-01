Tako imenovani slovenski Kip svobode, ki spominja na ameriškega predsednika Trumpa, v plamenih. Foto: MMC RTV SLO/PGD Moravče

Na PU Ljubljana sicer niso potrdili, da res gori skulptura Donalda Trumpa, vendar pravijo, da poteka v Moravčah intervencija zaradi požara.

Tako imenovanega slovenskega Kipa svobode, ki spominja na ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ni želela sprejeti nobena slovenska občina, a so ga nato prestavili v občino Moravče. Skulptura je bila enkrat že tarča napada, saj so neznanci nanjo med drugim narisali brke.

Poskus požiga pred dvema dnevoma

Moravški župan Milan Balažic je za MMC povedal, da je bil nekaj po šesti uri zjutraj obveščen, da je zagorel Kip svobode.

"Avtor skulpture je večkrat opozarjal, da Kip svobode govori o svobodi in miru. Današnji napad požigalcev je izkaz slovenske politične kulture in nestrpnosti, ki je pri nas navzoča do umetniških izdelkov," je dejal Balažic in dodal, da gre pri požigu za simptom bolezni slovenske družbe, ki boleha za nestrpnostjo.

Današnji požig ni bil prvi, saj so skulpturo, kot pravi moravški župan, skušali požgati že pred dvema dnevoma, vendar je bil ožgan le zadnji del. O incidentu so že tedaj obvestili policiste. "Verjetno so se vrnili isti požigalci," meni Balažic.

Več bodo v Moravčah pojasnili na tiskovni konferenci ob 10. uri, ki bo potekala na moravškem Trgu svobode, kjer je stala požgana skulptura.