Največ težav je povzročil dražilni plin, ki so ga je skupina moških odvrgla v prostorih urgence. Foto: Televizija Slovenija

Po podatkih policije je bilo v v pretepu vpletenih več kot 10 oseb. Tri osebe so v obračunu utrpele lažje poškodbe, med njimi tudi varnostnik bolnišnice, ki je incident skušal preprečiti. Več zaposlenih in bolnikov je imelo težave zaradi solzivca, ki so ga v čakalnici urgence odvrgli nepridipravi. Zaradi tega je bilo za dobri dve uri ohromljeno delo urgentnega centra.

"Policisti so na kraju zasegli tudi nekatere predmete in bomo po zaključeni preiskavi razjasnili, kako je dejansko prišlo do dogodka in kakšna je bila vloga posameznika v tem dogodku. Pridržan zaenkrat ni bil nihče," je za Televizijo Slovenije povedal komandir policijske postaje Murska Sobota Tomislav Habulin.