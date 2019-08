Požar, v katerem je po nestrokovni oceni nastalo za okoli milijon evrov škode, so v jutranjih urah pogasili gasilci. Foto: BoBo

Po navedbah Policijske uprave Maribor sta požar v proizvodni hali prva opazila moški in ženska, ki jima je pred ognjem uspelo rešiti štiri pse in osebno vozilo. Moški je zaradi vdihavanja dima poiskal zdravniško pomoč, vendar je bil po oskrbi napoten domov. Požar, v katerem je hala zgorela v celoti, skupaj z njo pa tudi več delovnih strojev, viličar in končni proizvodi, so v jutranjih urah pogasili gasilci.

Kriminalisti so v soboto opravili ogled kraja požara, vendar dokončnega mnenja o vzroku požara še ne morejo podati. Potrebne so še laboratorijske analize, v preiskavi pa morajo kriminalisti preveriti še nekatera druga dejstva. Po preiskavi bodo kriminalisti pristojnemu tožilstvu poslali ustrezen pisni akt – poročilo ali kazensko ovadbo.