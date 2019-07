Ugrabitev 79-letnega Miroslava Moravca je bila povod za protest, ki so ga nekaj dni zatem pripravili v Črnomlju. Foto: TV Slovenija

Trije tujci, 25-letni državljan Maroka in 18-letna Alžirca, so obdolženi, da so 8. maja v Beli krajini ugrabili domačina, ga zvezali, strpali v prtljažnik njegovega avtomobila in se skupaj z njim odpeljali proti italijanski meji. Pred mejo naj bi avtomobil zapustili in pot peš nadaljevali v Italijo. Tam so jih prijeli italijanski varnostni organi in jih predali slovenski policiji.

Vse tri so 10. maja s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki jim je na predlog tožilstva odredil pripor. Pozneje so jim ga podaljšali zaradi begosumnosti in ponovitvene nevarnosti.