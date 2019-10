Vzrok požara je bil samovžig mešanih odpadkov. Foto: BoBo

Požar je v nedeljo izbruhnil okoli 17.30, po navedbah policije pa so zagoreli mešani odpadki v obsegu okoli 2.500 kvadratnih metrov in višini med štiri in osem metrov. Gasilci so požar pogasili, kriminalisti pa so po ogledu kraja požara ugotovili, da je zagorelo zaradi samovžiga mešanih odpadkov.

Materialna škoda po podatkih policije ni nastala, o ugotovitvah pa bodo podali poročilo pristojnemu tožilstvu, so še sporočili.

V Saubermacherjevem centru v Lenartu je sicer nazadnje zagorelo letos julija. Takrat je šlo za požar manjšega obsega, ki ni predstavljal nevarnosti za okolico. Tudi pri takratnem požaru je šlo po ugotovitvah policije za samovžig odpadkov.