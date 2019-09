Kaj obeta nova komisarska ekipa?

Po predstavljeni ekipi nove predsednice Evropske komisije von der Leynove in po ponujenem resorju za krizno upravljanje našemu kandidatu Lenarčiču se bomo z gostoma pogovarjali o tem, kakšno Unijo napovedujeta nov sklic Evropskega parlamenta in bodoča Komisija, ki mora prestati še zaslišanje in glasovanje. Gosta bosta dolgoletni diplomat in nekaj časa svetovalec premierja Šarca za zunanje zadeve Roman Kirn ter nekdanji zunanji minister in evropski poslanec Ivo Vajgl.