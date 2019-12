Splošno sodišče EU v Luksemburgu je za danes razpisalo ustno obravnavo tožbe Slovenije proti Evropski komisiji zaradi dodelitve izjeme Hrvaški pri uporabi imena teran. Sodba bo znana šele čez kakšno leto. Foto: EPA

Slovenija je tožbo na Splošno sodišče EU-ja vložila 15. septembra 2017 in z njo spodbija delegirani akt, ki je začel veljati sredi leta 2017 in po katerem lahko Hrvaška ime sorte grozdja teran uporablja za vino z zaščiteno označbo porekla Hrvatska Istra pod pogojem, da sta naziva Hrvatska Istra in teran na istem vidnem polju ter da je napis teran manjši. Po poročanju dopisnice Radia Slovenija Tanje Borčič Bernard, se tega ne držijo vsi. Nekateri še vedno uporabljajo le ime teran, drugi so mu dodali ime Hrvaška Istra na sp rednji strani, drugi na zadnji. nekateri se ne držijo pogoja, da mora biti ime teran manjši.

Izjema pri teranu: Evropska komisija kršila lastno zakonodajo?

Slovenija v tožbi: Za potrošnike zavajajoča izjema

Odobritev izjeme je za potrošnike zavajajoča, ker lahko zmotno menijo, da gre za isti vrsti vina, je v tožbi opozorila Slovenija, ki jo bosta pred sodiščem zastopala državno odvetništvo in nemški odvetnik. Slovenija je, kot je znano, že med sprejemanjem izpodbijanega akta izpostavila številne pomisleke glede postopka sprejemanja, tudi netransparentnost in pristranskost komisije. Opozorila je tudi, da bi bilo treba vprašanje dodelitve morebitne izjeme rešiti v času pogajanj Hrvaške za vstop v EU.

V Evropski komisiji vseskozi poudarjajo, da delujejo v skladu z zakonodajo EU, da teran ostaja zaščiten kot izključno slovensko vino ter da bodo pogoji za označevanje zagotovili, da ne bo zavajanja potrošnikov. Ob tem izpostavljajo, da je teran vendarle tudi vrsta grozdja na Hrvaškem, zato je v skladu s pravili EU mogoča omejena izjema za uporabo tega imena, ki pa nikakor ne vpliva na slovenske proizvajalce vina teran, saj ti ohranjajo izključne pravice v okviru zaščitene označbe porekla.

Eden od "hrvaških teranov". Foto: Radio Koper

Spreten slovenski manever: zaščitili kolektivno blagovno znamko

Na slovenskem trgu vina z oznako hrvatski teran ne sme biti, saj so Kraševci ime pred dvema letoma zaščitili kot kolektivno blagovno znamko, je za Radio Slovenija poročala Tjaša Škamperle. Direktor vinske kleti Vinakras Marjan Colja poudarja, da je bil to "manever, ki se nam je obrestoval". "A pravica se mora pokazati tam, kjer je bila škoda narejena, s sprejetjem delegiranega akta," je opozoril.

V Konzorciju kraških pridelovalcev terana si drugačne odločitve kot take, ki bi bila njim v prid, niti ne predstavljajo, saj teran predstavlja več kot 80 odstotkov vsega vina, ki ga predelajo, pravi Boris Lisjak: "Predstavljajte si, kaj bi pomenilo, če bi izgubili teran. To bi pomenilo propad vinogradništvana Krasu. Proti temu se borimo."