Uporabniki bodo po novem za klic iz svoje države v drugo državo EU plačali največ 19 centov na minuto (+ DDV), za kratko sporočilo pa največ šest centov (+ DDV), so v ponedeljek sporočili v Bruslju. Nove omejitve najvišjih cen za vse mednarodne klice in kratka sporočila znotraj EU se bodo začele uporabljati 15. maja.

Podpredsednik Evropske komisije in komisar za enotni digitalni trg Andrus Ansip je poudaril, da "bodo nova telekomunikacijska pravila EU pomagala izpolnjevati vse večje potrebe Evropejcev in Evropejk po povezljivosti ter povečala njeno konkurenčnost". Foto: EPA

Določitev novih zgornjih cen za mednarodne klice in sporočila SMS znotraj EU, ki sledi odpravi stroškov gostovanja junija 2017, je del reforme telekomunikacijskih pravil EU, katere cilj je izboljšati usklajevanje elektronskih komunikacij in okrepiti vlogo organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC).

Ansip: Enoten trg prinesel 35 novih digitalnih pravic in svoboščin

Podpredsednik Evropske komisije in komisar za enotni digitalni trg Andrus Ansip je dejal: "Zgornje cene za klice znotraj EU so konkreten primer koristi, ki jih državljankam in državljanom v vsakdanjem življenju prinaša enotni digitalni trg." Vzpostavljanje enotnega digitalnega trga je po njegovih besedah doslej prineslo 35 novih digitalnih pravic in svoboščin. "Nova telekomunikacijska pravila bodo EU pomagala izpolnjevati vse večje potrebe Evropejcev in Evropejk po povezljivosti ter povečala njeno konkurenčnost," je dodal.

Gabriel: Klicanje po Evropi brez skrbi

Po odpravi stroškov gostovanja leta 2017 je EU zdaj sprejela še ukrepe proti previsokim stroškom čezmejnih klicev, ki jih državljani opravljajo iz svoje države. Zaradi teh dveh ukrepov lahko evropski potrošniki po besedah komisarke za digitalno gospodarstvo in družbo Mariye Gabriel odslej brez skrbi kličejo vse evropske številke, tako od doma kot iz tujine, saj so v celoti zaščiteni pred neprijetnimi presenečenji ob prejemu računov.

V povprečju cena mednarodnega klica trikrat višja od notranjega

Nova pravila za mednarodne klice odpravljajo velike razlike v cenah, ki so prej obstajale med državami članicami. V povprečju je bila standardna cena klica iz fiksnega ali mobilnega omrežja znotraj EU trikrat višja od standardne cene notranjega klica, standardna cena za kratko sporočilo znotraj EU pa več kot dvakrat višja od notranjega kratkega sporočila. V nekaterih primerih je lahko standardna cena klica znotraj EU do desetkrat višja od standardne cene notranjega klica.

Nova pravila v vseh 28 članicah, kmalu pa tudi na Norveškem, Islandiji in v Lihtenštajnu

V nedavni raziskavi Eurobarometer o mednarodnih klicih so štirje od desetih anketirancev navedli, da so v preteklem mesecu stopili v stik z osebo v drugi državi EU. Dobra četrtina jih je osebo v drugi državi EU poklicala s stacionarnega ali mobilnega telefona oz. ji poslala kratko sporočilo. Nova pravila se bodo od 15. maja uporabljala v vseh 28 državah EU, kmalu pa tudi na Norveškem, Islandiji in v Lihtenštajnu. Bodo pa nove najvišje cene veljale zgolj za osebno rabo, torej za zasebne stranke in ne tudi za poslovne uporabnike, opozarjajo v Bruslju.