Ministri so zadržano sprejeli Trumpov predlog o vrnitvi borcev IS-ja.

Slovenski zunanji minister Miro Cerar je po zasedanju zunanjih ministrov Unije dejal, da so v razpravi ugotovili, da poziv na Twitterju ni primerna oblika komunikacije. "Če bodo ZDA želele resen posvet in pogovor, so na voljo druge, primernejše možnosti," je še dodal.

Po mnenju nemškega zunanjega ministra Heika Maasa poziv ZDA "ni tako enostavno izvedljiv, kot si Američani predstavljajo", poroča Deutsche Welle. Vrnitev skrajnežev je mogoča, "če bo zagotovljeno, da bodo ti ljudje tukaj takoj privedeni pred sodnika", je povedal ob prihodu na zasedanje.

Nove sankcije Rusiji zaradi Ukrajine Zunanji ministri so se v Bruslju strinjali o uvedbi novih sankcij proti Rusiji zaradi zaostrovanja ukrajinske krize. Sankcije se bodo nanašale na posameznike. Unija naj bi kaznovala manj kot deset oseb, odgovornih za uporabo sile v Kerškem prelivu, zajetje ukrajinskih mornarjev in ladij ter kršenja načela proste plovbe v Azovskem morju. Odločitev bodo sprejeli v prihodnjih dneh.

Francoski zunanji minister Jean-Yves Le Drian je dejal, da v Siriji potekajo boji za padec zadnje utrdbe IS-ja, kar pa še ne pomeni, da bo potem mir. Trajni mir je po njegovem prepričanju mogoče doseči samo prek političnega procesa. Francoska pravosodna ministrica Nicole Belloubet je sicer že predtem zavrnila Trumpov poziv.

Vodja luksemburške diplomacije Jean Asselborn je menil, da se Evropa zaveda problematike. "Če želimo najti razumno rešitev, moramo o tem razpravljati. Izmenjava tvitov nima smisla," je bil kritičen do Trumpovega poziva prek Twitterja.

Avstrijska zunanja ministrica Karin Kneissl je medtem poudarila, da ne razume zahteve ameriškega predsednika, saj ne bi bilo v interesu nikogar, da bi izpustili tuje borce, ki so jih zajeli mednarodna koalicija in kurdski borci.

"Morali bi si prizadevati, da jim preprečimo vrnitev v Evropo," je madžarski zunanji minister Peter Szijjarto odkrito izrazil nasprotovanje ideji.

Visoka zunanjepolitična predstavnica Unije Federica Mogherini je povedala, da Trumpove besede razume kot poziv posameznim državam članicam, ne pa celotni Uniji.

Ukrajinski zunanji minister Pavlo Klimkin je že decembra EU pozval k novim sankcijam proti Rusiji.

ZDA nameravajo v nasprotnem primeru borce izpustiti

Ameriški predsednik je v soboto pozval Veliko Britanijo, Francijo, Nemčijo in druge evropske zaveznice, naj sprejmejo več kot 800 borcev IS-ja, ki so jih ujeli v Siriji in jim sodijo. Dodal je, da je kalifat tik pred padcem in da alternativa sprejetju džihadistov "ni dobra", saj jih bodo ZDA morale izpustiti.

Za volitve v Venezueli in pogajanja glede Jemna

Med glavnimi temami zasedanja evropskih ministrov sta bila tudi Venezuela in Jemen. Več zunanjih ministrov, med njimi francoski Le Drian in romunski Teodor Melescanu, sta zatrdila, da so nove volitve edina mogoča rešitev za Venezuelo. Evropski parlament in več evropskih držav je opozicijskega voditelja Juana Guaidoja po samorazglasitvi priznalo za predsednika.

Zbrani ministri so pozdravili premirje med jemensko vlado in hutijevskimi uporniki, sklenjeno decembra v Stockholmu. V izjavi so zapisali, da "lahko le izpogajana in vključujoča politična rešitev konča konflikt v Jemnu" in dodali, da je EU od začetka vojne prispeval več kot 560 milijonov evrov pomoči.