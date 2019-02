Pogovor britanske premierke Therese May in libanonskega premierja Saada Haririja. Foto: Reuters

"S sosedi sta vedno dva načina obstoja: sodelovanje ali konflikt. Mi smo se odločili za sodelovanje," je dejal Tusk v uvodnem nagovoru vrha v egiptovskem Šarm el Šejku in poudaril, da je treba sodelovanje krepiti, saj bodo imeli od tega največ državljani.

Med skupnimi izzivi je izpostavil okoljske spremembe, zmanjševanje brezposelnosti in krepitev gospodarskega sodelovanja.

Gostitelj vrha, egiptovski predsednik Al Sisi, je v uvodnem nagovoru Evropsko unijo pozval k okrepitvi skupnega boja proti terorizmu. Egipt se že leta bori proti terorizmu, najhuje je predvsem na severu polotoka Sinaj.

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je pred vrhom ocenil, da je to zelo pomembno srečanje, ki nosi pomembno sporočilo svetu, je pa opomnil, da ga skrbi stanje človekovih pravic v več arabskih državah.

Slovenska vlada je v sporočilu za javnost spomnila, da je osrednji namen vrha potrditev strateškega partnerstva med regijama in okrepitev sodelovanja, predvsem na področju globalnih izzivov - humanitarnih kriz, nezakonitih migracij, groženj radikalizacije, mednarodnega terorizma in podnebnih sprememb - ter na področju regionalnih izzivov, kjer so v ospredju bližnjevzhodni mirovni proces in razmere v Siriji, Jemnu ter Libiji.

Kurz zahteva okrepljeno sprejemanje vrnjenih migrantov

Tusk je pri temi migracij pohvalil države, ki pomagajo razseljenim ljudem in so se že zgodaj začele boriti proti trgovini z ljudmi. Dodal je, da lahko le s sodelovanjem rešijo vzroke za migracije in beg.

Že pred začetkom vrha je avstrijski kancler Sebastian Kurz od severnoafriških držav zahteval več sprejemanja migrantov, ki so jim v EU-ju zavrnili prošnje za azil. Pri tem je pozval članice EU-ja, naj okrepijo pritisk na te države, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Med okoli 50 državnimi voditelji se vrha udeležuje tudi slovenski premier Marjan Šarec, ki je v izjavi za Televizijo Slovenija izpostavil, da gre pri tokratnem vrhu za reševanje težav migracij tam, kjer nastajajo.

Strokovnjaki menijo, da vrh ne bo prinesel sprememb

Strokovnjaki ob tem opozarjajo, da je pomen vrha simboličen. "V zadnjih 20 letih nobeden od teh vrhov ali konferenc ni vodil do kakšnih resnih rezultatov," za Al Džaziro ocenjuje profesor politike na Bližnjem vzhodu Mahjoob Zweiri. Za zdaj še ni jasno, ali bodo voditelji uspeli sprejeti skupno izjavo. "Vrh je enostavno prevelik, da bi se udeleženci lahko strinjali glede obravnavanih tematik," izpostavlja sirski pisatelj in raziskovalec pri arabskem centru za raziskave in politične študije Marwan Kabalan.

Glede migracij Kabalan še izpostavlja, da se Evropa še vedno ukvarja z učinki, ne pa vzroki problema. "Kljub priznanju, da obstaja povezava med despotizmom in terorizmom, se zdi, da niso pripravljeni sprejeti drznega koraka in podpreti demokratične tranzicije v regiji, temveč se zdi prav nasprotno; da so pripravljeni podpreti arabske avtokrate, da bi jim pomagali zavarovati svoje meje in jih zapečatiti pred begunci," meni Kabalan o evropskih voditeljih.

Na drugi strani se tudi arabske države izogibajo tematiki. Na arabskem ekonomskem vrhu prejšnji mesec v Bejrutu o beguncih niso spregovorili, čeprav Libanon gosti kar milijon izmed šestih milijonov Sirijcev, ki so v osemletni vojni zapustili državo. "Tudi na tem vrhu gre pričakovati, da se bodo udeleženci bolj osredotočali na protokolarne zadeve kot na trenutne krize v Arabskem svetu," za Al Džaziro še ocenjuje sirski raziskovalec iz Londona Hamzeh Al Mustafa.

EU v bližnjevzhodnem mirovnem procesu ne omenja Palestine

Nadia Hijab iz think tanka The Palestinian Policy Network izpostavlja, da EU v svojo izjavo o pomembnosti bližnjevzhodnega mirovnega procesa v Jemnu ni omenil Palestine. "Dejstvo, da palestinsko vprašanje ni bilo omenjeno v izjavi EU-ja, medtem ko so bile omenjene razmere v Jemnu, Siriji in Libiji, za katere se zdi, da neposredno ogrožajo varnost EU-ja, kaže na osredotočenost evropskih skrbi," je dejala za Al Džaziro.