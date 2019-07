Slovenija med polovico držav članic EU-ja, ki so že izbrale kandidate za komisarje

Nova predsednica si želi spolno uravnoteženo komisijo

MMC RTV SLO, STA

Komisija pod vodstvom Ursule von der Leyen naj bi bila potrjena v začetku oktobra. Foto: Reuters

S tem, ko je Slovenija oznanila ime svojega kandidata za komisarsko ekipo nove predsednice Evropske komisije, se je pridružila 14 državam, ki so to že storile, v 13 bodo to še storili. Za položaje v komisiji so poleg Nemke v igri še štiri ženske.