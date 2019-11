Tuji strateški partner bi lahko odkupil 49-odstotni delež tovornega dela Slovenskih železnic, saj mora država ohraniti lastništvo do 50 odstotkov plus eno delnico. Foto: BoBo

Trenutno je tovorni promet v evropskem merilu eno boljših podjetij, ki prevaža tovor. Vse svoje prihodke ustvari na trgu, toda kapitala za nujno prenovo železnice nimajo, zato potrebujejo močnega partnerja, seveda pa mora biti to strateški partner. Doslej pri kupcih nismo imeli ravno srečne roke. Ali se bo to zgodilo v primeru železnic? "Najbrž ne," pravi ekonomist Bogomir Kovač.

Kupec tovornega prometa naj bi bila zasebna češka družba EP Holding. Njen največji lastnik je milijarder Daniel Křetínský, eden od oligarhov, nastalih v obdobju češke privatizacije, ki je tudi solastnik nogometnega kluba Sparta Praga. EPH deluje na področju energetike, logistike in medijev. Gre torej za tipičnega finančnega vlagatelja, ti pa "imajo običajno zgolj finančne interese in jih dolgoročni razvoj običajno ne zanima," meni Kovač.

Na železnici, kjer ne komentirajo do konca postopka, so prepričani, da bo strateški partner omogočil razvoj in širjenje v Italijo, Avstrijo, in na Hrvaško. Toda v primeru EPH-ja gre najbrž za špekulativni kapital, zato Kovač delno privatizacijo železnic vidi na način, ki je "lahko zelo problematičen. Kajti nekdo bi vlekel dobiček iz Slovenije na najbolj dobičkonosnem delu Slovenskih železnic."

Morda ključna zgodba je drugi tir, ki bo zgrajen na plečih države. Solastnik pa se bo lahko izvrstno okoristil, zato je posel tako privlačen, da se splača vanj skočiti, preden odpelje poslednji vlak.