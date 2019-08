Banka Hypo je bila središče velike afere v tem desetletju. Foto: EPA

Kot je novembra lani v javnem pozivu za izkaz interesa za nakup preostalega Hetinega premoženja v Sloveniji navedla Hypova slaba banka, imajo omenjene družbe 386 milijonov slabih in 166 milijonov evrov donosnih terjatev, poleg tega pa še portfelj nepremičnin s pošteno tržno vrednostjo 110 milijonov evrov.

Heta je novembra zapisala, da želi prodati 100-odstotni delež, dopušča pa tudi ponudbe za znatni del, pri čemer bodo ponudbe za 100-odstotne deleže obravnavane prednostno. Uradno so sicer na sedežu družbe Heta Asset Resolution v Celovcu za Slovensko tiskovno agencijo zapisali, da prodajnih postopkov v teku ne komentirajo, javnosti pa bodo informacije razkrili v sporočilu za javnost, ko bo prodaja končana. V slovenski podružnici Hete so medtem pojasnili le, da se je treba za informacije obrniti na centralo.

Po pisanju portala Siol je najboljšo ponudbo za Hetino premoženje v Sloveniji oddala družba MK Group, ki je v lasti srbskega poslovneža Miodraga Kostića in bo po Siolovih informacijah za premoženje odštela od 230 do 250 milijonov evrov. S tem bi Kostić se bolj okrepil svojo prisotnost v slovenskem gospodarstvu in finančnem sistemu.

Srb, ki je prek AIK Banke letos dokončno prevzel Gorenjsko banko in je med drugim še lastnik Grand Hotela Palace v Portorožu in večinski lastnik Aerodroma Portorož, mora po navedbah portala pridobiti še soglasje Evropske komisije in nato tudi zeleno luč varuhov konkurence v državah nekdanje Jugoslavije, v katerih deluje Heta. Poleg Slovenije so to še Hrvaška, Srbija in Črna gora.

Heta mora slovensko premoženje po odločbi Evropske komisije prodati najpozneje do junija prihodnje leto, so še spomnili na Siolu.