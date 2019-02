Styria je pred leti v Sloveniji že izdajala brezplačnika Žurnal in Žurnal24, ki sta leta 2014 ugasnila. Foto: BoBo

"Pomemben investicijski cilj Styrie je nadaljevati pozitiven razvoj spletnih mest zurnal24 in MedOverNet s preverjenima ekipama sodelavcev. Styria Media International v naslednjih treh letih načrtuje povečanje svojega lastniškega deleža," so zapisali v sporočilu, ki ga je poslal direktor in odgovorni urednik portala Žurnal24 Matej Košir.

Dodali so, da sta Žurnal24 in MedOverNet zaradi različne strukture uporabnikov komplementarni spletni mesti. Oba sodita med prvih 10 slovenskih spletnih strani, njun skupni doseg (presek unikatnih uporabnikov po podatkih MOSS-a za januar letos) pa ju uvršča na prvo mesto med slovenskimi spletnimi stranmi s 750.000 unikatnimi uporabniki ali s skupnim dosegom 57 odstotkov celotne spletne populacije v državi, so navedli.

Podrobnosti o poslu niso razkrili. Po neuradnih informacijah časnika Finance pa je Styria kupila 35-odstotni delež v družbi Feniks Media in 25-odstotni delež v družbi OverNet.

Pred leti že izdajali brezplačnik Žurnal

Styria je pred leti v Sloveniji že izdajala brezplačnika Žurnal in Žurnal24 ter spletni portal zurnal24.si, a jih je leta 2014 opustila. Spletni portal so nato pod okriljem podjetja Feniks Media znova zagnali nekdanji zaposleni, med njimi Košir. Feniks Media poleg novičarskega portala izdaja tudi vremenski spletni portal vreme.net.

Sytria ima sicer v Sloveniji v lasti tudi portala bolha.com in mojedelo.com, prav tako je lastnica 25,7 odstotka časnika Dnevnik, ki je v postopku združevanja s časnikom Večer.

Družba OverNet je po trenutnih podatkih Ajpesa v lasti Andreja Latina in družbe Mon Marketing. Lastnika slednje sta Latin in družba Galonus naložbe, ki je v lasti Tomaža Oplotnika.