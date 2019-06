Newyorški delniški indeks Dow Jones je sredi torkovega trgovanja poskočil do 26.250 točk, s čimer je bil le dobra dva odstotka oddaljen od rekordne vrednosti. V drugi polovici dneva je bila smer navzdol, Dow je zdrsnil na 26 tisoč točk. Foto: Reuters

ZDA in Mehika so v petek dosegle dogovor o migracijah, s čimer se je Mehika izognila carinam, s katerimi ji je grozil Trump. Vlagatelji pozornost zdaj spet posvečajo sporu med ZDA in Kitajsko. Trump je zagrozil z uvedbo novih carin, če kitajski predsednik Ši Džinping konec meseca ne bo prišel na vrh G20. "Ta teden je pozitivno odmevala novica, da ZDA Mehiki ne bodo naložile kazenskih carin, a na drugi strani Trump krepi pritisk na Kitajsko. Mislim, da Kitajska ne bo kar tako popustila in da jo res čakajo višje carine. Na finančnih trgih bi zato lahko imeli pestro poletje. Bojim se, da se bo trgovinska vojna zaostrila in da se bo Trump jeseni lotil še Evrope," nam je povedal Aleš Lokar (KD Skladi).

Če bo Fed dovolj pogumen, se carinska vojna ne bo poznala

Ameriška centralna banka obljublja, da se bo odzvala na zaostrene razmere, in je nakazala pripravljenost za znižanje obresti. Precejšnja verjetnost je, da se bo to zgodilo na sestanku konec julija. Aleš Lokar: "Fedova namera, da zniža obrestne mere, je prinesla junijski odboj delniških indeksov. V ponedeljek se je Trump v živo javljal v program CNBC-ja in spet posvaril Fed, ki je pod vedno večjim političnim pritiskom, da je prehitro višal obresti. Izjave nekaterih članov odbora Feda nakazujejo, da lahko letos pričakujemo znižanje obrestne mere, za koliko, pa bo odvisno od razmer. Če bi Fed obrestno mero znižal za pol odstotne točke, ocenjujem, da bi s tem lahko nevtraliziral negativne učinke carinske vojne."

Kriptovalute, 11. 6., ob 21.00 tedenska sprememba tečaj (v USD) bitcoin +1,19 % 7.910 ether -0,30 % 243,4 XRP -2,86 % 0,393 litecoin +31,1 % 134,8 bitcoin cash +0,82 % 388,4 EOS -2,88 % 6,31

Recesija pred vrati?

Številni kazalniki kažejo, da se največja gospodarstva hitro ohlajajo. V evrskem območju se je razpoloženje vlagateljev, ki ga meri analitska hiša Sentix, junija močno poslabšalo. Indeks je padel za osem točk, na minus 3,3 točke. Za Nemčijo je indeks prvič po marcu 2010 spet v negativnem območju, kar bi bil lahko znak, da je recesija pred vrati. Tudi podjetja se pripravljajo na slabše čase, po raziskavi švedske finančne družbe Intrum le 30 odstotkov podjetij v Evropi verjame, da v njihovi državi v bližnji prihodnosti ne bo recesije. Najbolj črnogledi so v Grčiji in Italiji. V Grčiji 93 odstotkov vprašanih podjetnikov pričakuje skorajšnjo recesijo, v Italiji pa 84 odstotkov.

Brez dogovora bi lahko nafta padla na 30 dolarjev

Kljub vsemu zadnje dni na delniških trgih vlada optimizem. Newyorški Dow Jones je bil v torek dopoldne za več kot sto točk v plusu, in kazalo je, da se bo prvič po letu dni zvišal sedmič zapored. Toda nato je razpoloženje ohladil Donald Trump. Spet je pozval Fed, naj zniža obrestne mere, vlagatelji pa takšnemu vmešavanju politike niso naklonjeni. Cena nafte brent je slabih 63 dolarjev za 159-litrski sod. Opec bo imel naslednji sestanek od 2. do 4. julija, takrat bo znano, ali je podaljšal dogovor o nižjih proizvodnih kvotah. Ruski minister za energijo Aleksander Novak ne izključuje možnosti, da bi nafta padla vse do 30 dolarjev, če dogovora ne bo.