Amazonove delnice so se po petih dneh izgubljanja vrednosti v petek podražile za več kot tri odstotke in dosegle 1.964 dolarjev. Za preobrat je zaslužen tudi Buffettov holding Berkshire Hathaway, ki je sporočil, da se je prvič v zgodovini odločil za nakup Amazonovih delnic. Foto: Reuters

Na nižje obresti še ne gre računati

V ZDA so se pohvalili, da je brezposelnost aprila pri 3,6 odstotka dosegla najnižjo raven po letu 1969, aprila pa je bilo ustvarjenih neto 263 tisoč delovnih mest, kar je precej nad pričakovanji (190.000). Novica je vrnila nasmeh na obraze borznih posrednikov (Dow Jones se je zvišal za več kot 200 točk), potem ko je bilo v sredo in četrtek opaziti veliko negotovosti. Predsednik Zveznih rezerv Jerome Powell je namreč poudaril, da so nizki inflacijski pritiski le začasne narave, s čimer je namignil, da Fed še ne razmišlja o morebitnem znižanju ključne obrestne mere, kar bi bilo pozitivno za delniške trge. Fed sicer na tokratnem sestanku pričakovano ni spreminjal obresti, čeprav ga je Trump pozval, naj z znižanjem obresti sprosti denarno politiko.

Frankfurtski DAX30 je dosegel svež letošnji vrh. Po objavi četrtletnih rezultatov so se Adidasove delnice podražile za skoraj desetino, na 250 evrov. Foto: Reuters

Nafta na tedenski ravni cenejša

Tudi evropske borze so bile v petek obarvane zeleno. Frankfurtski DAX30 (v celotnem tednu je pridobil 0,8 odstotka) je ob odličnih Adidasovih četrtletnih rezultatih (dobiček se je zvišal za 16 odstotkov, na 631 milijonov evrov) pri 12.435 točkah dosegel svež letošnji vrh. Odlični ameriški gospodarski dosežki so v petek ceno nafte brent zvišali nad 71 dolarjev za 159-litrski sod, vseeno pa je na tedenski ravni nafta zanihala za okrog dva odstotka navzdol, kar je posledica vedno večjih ameriških zalog in tudi vse večje proizvodnje. Zlato je v četrtek pri 1.265 dolarjih zdrsnilo najnižje po decembru, bitcoin pa je v petek dosegel letošnji vrh. Njegova vrednost se je povzpela do 5.800 dolarjev (letošnja rast je s tem že 50-odstotna), tudi v evrih je tako bitcoin prebil mejo 5.000.

Buffettu močno žal, da je "spregledal" Amazon

Včeraj je potekalo redno letno srečanje finančnega konglomerata Berkshire Hathaway, ki je zaradi karizmatičnega Warrena Buffetta vedno privlačen dogodek. Tokrat je holding veliko prahu dvignil tik pred srečanjem, potem ko je v svoj portfelj prvič dodal Amazonove delnice. Malce nenavadno je, da so dolgo le opazovali njihov astronomski vzpon in jih kupujejo šele zdaj, ko znaša tržna vrednost podjetja skoraj bilijon dolarjev. Ideja o naložbi sicer ni nastala v Buffettovi glavi, ampak sta posel izpeljala Todd Combs in Ted Weschler, ki skrbita za upravljanje premoženja. Buffett je nakup odobril, ob tem pa priznal, da mu je žal, ker je tega spletnega trgovca v preteklosti vedno prezrl. "Bil sem idiot, ker nisem kupoval Amazonovih delnic." Že pred časom je Buffett povedal, da razvoj Amazona spremlja od njegovih začetkov in da je to, kar je Jeff Bezos naredil iz podjetja, podobno čudežu.

Dow Jones (New York) 26.502 točk Nasdaq (New York) 8.149 točk DAX30 (Frankfurt) 12.412 točk Nikkei (Tokio) 22.258 točk SBITOP (Ljubljana) 886 točk 10-letne slovenske obveznice donosnost: 0,60 % 10-letne ameriške obveznice donosnost: 2,53 % EUR/USD 1,1192 EUR/CHF 1,1387 bitcoin 5.600 USD nafta brent 71,06 USD zlato 1.279 USD euribor (šestmesečni) -0,232 %

88-letni Warren Buffett je bil dolgo proti tehnološkim delnicam, toda po Applovih delnicah je zdaj njegov holding začel kupovati še Amazonove delnice. Berkshire Hathaway sicer v prvih štirih mesecih letošnjega leta ni preveč razveseljeval svojih delničarjev, saj so se delnice podražile le za dobrih šest odstotkov, medtem ko je v istem obdobju indeks S&P poskočil za skoraj 18 odstotkov. Foto: Reuters

Apple z dobičkom presegel pričakovanja

Amazonove delnice so po objavi, da jih je kupil Berkshire Hathaway, pridobile dva odstotka, od začetka leta pa že 27 odstotkov. Njihov tečaj se tako spet približuje rekordnim nekaj več kot 2000 dolarjem. Po tržni kapitalizaciji je Amazon tretje največje ameriško podjetje, pred njim sta le Microsoft in Apple, ki je v torek objavil četrtletne rezultate. Čeprav je prodaja iPhonov v prvih treh mesecih nazadovala za 17 odstotkov, je Apple z 58,6 milijardami dolarjev prihodkov in 11,6 milijardami dobička presegel pričakovanja, tako da so delnice poskočile za več kot pet odstotkov. Mimogrede, Apple predstavlja največjo posamično naložbo holdinga Berkshire Hathaway. Čeprav je v zadnjih lanskih mesecih prodal 2,89 milijona delnic, je imel 31. decembra v portfelju še vedno kar 2,89 milijona Applovih delnic v vrednosti skoraj 40 milijard dolarjev.

Norveški državni sklad spet vreden več kot bilijon dolarjev

Visoka letošnja rast delnic ameriških tehnoloških velikanov, kot sta Apple in Amazon, je vplivala tudi na izjemne četrtletne rezultate norveškega državnega pokojninskega sklad, ki je največji tovrstni sklad na svetu. Če je ta sklad lani izgubil okrog 50 milijard dolarjev, je letošnje leto prineslo velik preobrat in norveški pokojninski sklad je spet vreden več kot bilijon dolarjev (1,05 bilijona). Norges Bank, ki upravlja sklad, pravi, da je bila v prvem četrtletju donosnost kar 9,1-odstotna, merjeno v domači valuti pa gre s 738 milijardami norveških kron (84 milijard dolarjev) za največje četrtletno povečanje sredstev sklada v zgodovini. Pogumno kupovanje delnic ob koncu lanskega leta se je očitno izplačalo. Sklad ima sicer 69,2 odstotka denarja naloženega v delnicah, pri čemer največji delež predstavljajo delnice Appla, Microsofta, Alphabeta in Amazona.