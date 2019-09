V New Yorku so po podaljšanem koncu tedna v torek spet trgovali, delniški indeksi pa so zaradi negotovosti, povezane predvsem z višjimi carinami, ki so jih ZDA s septembrom uvedle na kitajske izdelke, drseli navzdol. Dow Jones je dan končal pri 26.118 točkah, kar je dober odstotek pod gladino. Foto: Reuters

ECB mora razkriti, kako si predstavlja nov krog odkupovanja obveznic oziroma dodatno znižanje depozitne obrestne mere. Ne vem, kaj bodo s tem dosegli, so pa obljubili, da bodo priskočili na pomoč poslovnim bankam in poskušali nevtralizirati učinek negativnih obrestnih mer, če bodo banke uspele bolj kreditirati gospodarstvo. Jesen bo pestra, zanimivo bo tudi videti, kako bo z ležarinami na depozite fizičnih oseb. Tomislav Apollonio

Indeksi na Wall Streetu so bili julija še rekordno visoko, nato so pod vplivom Trumpovih tvitov večinoma drseli navzdol. Tudi včeraj, ko je Dow Jones izgubil 1,1 odstotka. "Noro, kako s tviti borze prestavlja v eno ali drugo smer. Pričakujem, da bo v naslednjih mesecih osrednja zgodba delniških trgov še naprej povezana z ameriško-kitajsko trgovinsko vojno, ki lahko pripelje tudi do recesije. Menim, da ta vseeno ne bo tako huda kot tista leta 2008, saj smo se iz nje vendarle nekaj naučili. Nemčija, za katero sem prepričan, da bo doživela minimalno recesijo, potem ko je bila v drugem četrtletju rast že negativna, naj bi se odzvala s spodbudami za 50 milijard evrov. Krizno žarišče sta tudi Velika Britanija in Italija. Funt je glede na dolar pristal najnižje po oktobru 2016, saj premier Johnson državo vodi v brexit brez dogovora. Italija sestavlja novo vlado, potem ko je prejšnja zdržala celo mesec dlje od povprečja italijanskih vlad," je trenutne razmere opisal Tomislav Apollonio iz Nove KBM.

V igri celo helikopterski denar?

V tem mesecu bosta pod drobnogledom tudi največji centralni banki. "ECB mora razkriti, kako si predstavlja nov krog odkupovanja obveznic oziroma dodatno znižanje depozitne obrestne mere z minus 0,4 na minus 0,5 odstotka. Ne vem, kaj bodo s tem dosegli, so pa obljubili, da bodo priskočili na pomoč poslovnim bankam in poskušali nevtralizirati učinek negativnih obrestnih mer, če bo bankam uspelo bolj kreditirati gospodarstvo. Jesen bo pestra, zanimivo bo tudi videti, kako bo z ležarinami na depozite fizičnih oseb. V Evropi je položaj res nenavaden, z vedno več obveznicami se trguje pri negativni zahtevani donosnosti, sprašujem se, ali bo naslednja faza helikopterski denar? Fed je medtem pod pritiskom, da ugodi Trumpu in močno zniža obresti, a za zdaj še brani svojo neodvisnost in pravi, da se bodo odzivali zgolj na makroekonomske podatke. Trg pričakuje, da bo Fed letos še enkrat ali dvakrat znižal obresti za četrt odstotne točke," dodaja Tomislav Apollonio.

Kriptovalute, torek ob 21.00 tedenska sprememba tečaj (v USD) bitcoin +4,61 % 10.650 ether -3,69 % 180 XRP -2,61 % 0,262 bitcoin cash -1,80 % 303 litecoin -5,46 % 68,9 binance coin -11,3 % 22,7

Zahtevane donosnosti obveznic večine držav evrskega območja so vse bolj negativne. Pri slovenski 10-letni obveznici se tisti, ki danes kupi ta papir, sprijazni z 0,22-odstotnim negativnim letnim donosom, če obveznico drži do dospetja. Foto: Reuters

Zahtevani donosi obveznic vse bolj v negativnem območju

V teh razmerah je dolar vse močnejši (ne le funt, tudi evro je bil v primerjavi z ameriško valuto včeraj pri 1,0927 dolarja na najnižji točki v zadnjih nekaj letih), denar se še naprej seli tudi v obveznice (donosnost desetletne nemške obveznice je pri minus 0,743 odstotka dosegla nov rekord) in tudi zlato, ki se je avgusta podražilo za skoraj osem odstotkov, kar pomeni največjo mesečno rast po juniju 2016. Na delniških trgih je ozračje od julija negotovo, že iz zgodovinskega vidika bi morali biti kupci previdni. V zadnjih 30 letih je Dow Jones septembra povprečno izgubil 0,75 odstotka. Statistika tudi pravi, da je najboljše obdobje za rast delniških tečajev med novembrom in aprilom. Dow Jones je od leta 1946 v tem polletnem obdobju povprečno pridobil 7,1 odstotka, med majem in oktobrom pa je bila njegova rast le 0,4-odstotna. Po tej logiki bi morali kupci v naslednjih dveh mesecih počakati na kakšen večji padec, ki bi ustvaril lepo priložnost za nakup.