Od vodilnih treh newyorških delniških indeksov je v zadnjem tednu le S&P pridobival (v petih dneh 0,2 odstotka), toda zaradi odličnega petka (vlagatelji so pozdravili odlično novembrsko sliko z ameriškega trga dela) je na Wall Streetu ostal zelo sladek priokus. December je tradicionalno ugoden mesec za vlagatelje, vse je pripravljeno, da bomo tudi letos videli predbožično rast in s tem nove rekorde indeksov v New Yorku. Foto: Reuters

Pred 50 leti bi bile te številke prekletstvo, zdaj so blagoslov. Ne vidim nevarnosti inflacije niti nevarnosti recesije. Jim Cramer

Kar 266 tisoč novih služb je novembra ustvarilo največje gospodarstvo na svetu. To je največ po januarju in občutno več od napovedanih 187 tisoč. Brez dela je le še 3,5 odstotka aktivnega prebivalstva, kar je rekord v zadnjih 50 letih. Povprečna urna postavka se je na letni ravni zvišala za 3,1 odstotka. Ministrstvo za delo je navzgor popravilo tudi podatke o novih zaposlitvah v septembru in oktobru. Letos v ZDA mesečno odpirajo po 180 tisoč delovnih mest, kar je resda manj kot lani (223 tisoč), toda še vedno gre za robusten trg dela, ki ne kaže znakov, da bi se lahko bližala kakšna recesija, o kateri se je letos veliko govorilo. V novem tednu (torek in sreda) se bo sestal Fed, skoraj zagotovo bo obrestno mero, ki jo je letos znižal trikrat, tokrat pustil nespremenjeno.

Trumpovi nasprotniki utihnili

"Tudi če sovražite Trumpa, to so realni podatki. Najboljši, ki sem jih kdaj na domačem trgu dela videl v življenju. Trump s takšnimi rezultati lahko takoj vstane in odide," je povedal priznani borzni komentator CNBC-ja Jim Cramer. "Pred 50 leti bi bile te številke prekletstvo, zdaj so blagoslov. Ne vidim nevarnosti inflacije niti nevarnosti recesije. Ne pustite, da vas negativisti prestrašijo in odvrnejo od lastništva delnic," je dodal Cramer. Letos poleti je bilo na Wall Streetu veliko negotovosti, saj naj bi carinska vojna, ki se vleče že 17 mesecev, ZDA pahnila v recesijo. Še vedno ni znano, kdaj bo podpisana prva faza trgovinskega sporazuma. Letos očitno ne. Trump je pripravljen čakati vse do novembrskih volitev. Naslednjo nedeljo bodo začele veljati višje carine na številne kitajske izdelke, vključno s pametnimi telefoni in prenosnimi računalniki.

Dow Jones (New York) 28.015 točk S&P 500 (New York) 3.145 točk Nasdaq (New York) 8.655 točk DAX30 (Frankfurt) 13.166 točk Nikkei (Tokio) 23.354 točk SBITOP (Ljubljana) 905 točk 10-letne slovenske obveznice zahtevana donosnost: 0,19 % 10-letne ameriške obveznice zahtevana donosnost: 1,84 % EUR/USD 1,1059 EUR/CHF 1,0954 bitcoin 7.450 USD nafta brent 64,36 USD zlato 1.460 USD evribor (šestmesečni) -0,333 %

Kartel Opec se je (v sodelovanju z Rusijo) odločil, da bo z novim letom proizvodnjo oklestil za 1,7 milijona sodov namesto dozdajšnjih 1,2 milijona. Odločitev je prinesla precejšnjo rast cen nafte, brent se je zadnji teden podražil za več kot tri odstotke. Foto: Reuters

Centralne banke osrečile delniške trge

Delniški trg ostaja rekordno visoko oziroma najmanj v območju letošnjega vrha. V petek je Dow Jones "potegnil" 337 točk oz. 1,2 odstotka navzgor, vseeno pa se je na tedenski ravni nekoliko znižal. "Borzna zabava se nadaljuje, glasba je še vedno glasna," nam je povedal Primož Cencelj (Generali Investments), ki pravi, da so delniški trgi kot odvisniki od drog, pri čemer so za nov "šus" v drugi polovici leta poskrbele centralne banke. "Ko je ob primanjkljaju droge že malo bolelo, so centralne banke poskrbele za presežno likvidnost in borze so spet v obdobju sreče. Tako bo do naslednje streznitve. Centralne banke niso čakale, ampak takoj stimulirale gospodarstvo. Kot da si gostitelj zabave, gostom malce pade energija, ti pa takoj napolniš kozarček ..."

Najbolje je imeti portfelj, ki je pripravljen na vse scenarije, torej da je sestavljen iz čim več različnih naložbenih razredov, Primož Cencelj

Za miren spanec - razpršen portfelj

Ob rekordno nizkih stroških zadolževanja problematična podjetja niso prisiljena v reforme. "Tako imamo pojav, da so nekatera podjetja dlje časa neracionalna. Včasih bi bilo dobro, da se kaj očisti, da kakšno podjetje propade ali pa vsaj izvede racionalizacijo. Ob takšnih 'subvencijah' centralnih bank ukrepanje ni potrebno. Zakaj, če zlahka odplačuješ dolg po eno- ali dvoodstotni obrestni meri." In kako naj se vedejo vlagatelji? Je treba biti previden ali vseeno še naprej kupovati delnice? Cencelj: "Najbolje je imeti portfelj, ki je pripravljen na vse scenarije, torej da je sestavljen iz čim več različnih naložbenih razredov, kot so obveznice, delnice, depoziti, nepremičnine in tudi zlato. Vse seveda v normalnih utežeh. Skratka, dobro razpršen portfelj."

Tržna vrednost Saudi Aramca 1,7 bilijona dolarjev

Naftni trg je zadnji teden močno pridobival, ključno pa je bilo zasedanje Opeca in Rusije (Opec+) na Dunaju in sklep, da bo kartel z novim letom vsaj do konca marca (o podaljšanju do junija ali celo decembra se niso dogovorili) načrpal še dodatnih 500 tisoč 159-litrskih sodov dnevno manj: namesto za 1,2 bo proizvodnjo oklestil za 1,7 milijona sodov. Nafta brent je poskočila nad 64 dolarjev in se je zadnji teden podražila za dobre tri odstotke, še precej bolj (na 59 USD) pa je poskočila lahka nafta WTI. Vse to je šlo na roko tudi javni prodaji (IPO) savdskega velikana Saudi Aramca, ki je v četrtek ceno delnice v IPO-ju postavil na zgornjem robu razpona (32 rialov oz. 8,53 dolarja), tako da bo skupna vrednost javne prodaja 25,6 milijarde dolarjev, kar je več od Alibabinega IPO-ja leta 2014 in s tem nov rekord. Tržna vrednost Saudi Aramca znaša 1,7 bilijona dolarjev.