Novi rekordi na Wall Streetu so postali nekaj vsakdanjega. Foto: Reuters

Indeks FTSE100 se je zvišal za več kot odstotek in pol, pri 7.519 točkah je dosegel skoraj štirimesečni vrh. 166 točk v enem dnevu ta indeks ni pridobil vse od sredine leta 2016. Predvsem so se zvišale delnice bančnih podjetij, v povprečju za tri odstotke. Vzrok za optimizem je seveda razplet britanskih volitev. Vlagatelji so slavili zanesljivo zmago Borisa Johnsona, ki naj bi s trga odpravila negotovost glede brexita, poleg tega bi lahko laburisti, če bi zmagali, izpeljali nekaj trgom nenaklonjenih reform. Včeraj se je razpoloženje v Cityju malce ohladilo, saj namerava premier Johnson z zakonom prepovedati podaljšanje prehodnega obdobja za brexit, ki se izteče konec prihodnjega leta. Bolj kot delniški se je odzval valutni trg, funt je v primerjavi z dolarjem zdrsnil za odstotek in se spustil pod 1,32 dolarja.

Spodbudni kitajski gospodarski podatki

Malce opazneje je včeraj zanihal navzdol frankfurtski delniški trg, saj se je DAX30 spustil za približno odstotek, dan pa končal pri 13.287 točkah, čeprav se je dan prej New York hvalil z novim rekordom, podobno pa je bilo tudi včeraj. Dow Jones je v prvi polovici trgovanja potegnil do 28.328 točk, S&P 500 do 3.198 točk. Kupci na Wall Streetu imajo namreč še vedno v mislih sklenitev (ne pa tudi podpisa) delnega trgovinskega sporazuma med ZDA in Kitajsko, dodatno pa je za njihov pogum poskrbela novica, da sta na Kitajskem novembra porasli tako industrijska proizvodnja kot tudi prodaja na drobno. Na pozitivni strani tečajnice so bile s skoraj dvoodstotno rastjo spet zelo opazne Applove delnice, ki so prvič prebile mejo 280 dolarjev.

Kriptovalute, torek ob 19.00 tedenska sprememba tečaj v USD bitcoin -6,63 % 6.815 ether -11,4 % 129 XRP -11,5, % 0,197 bitcoin cash -9,50 % 188 litecoin -11,1 % 39,5 EOS -11,1 % 2,33

Božiček na naftnem trgu

Včeraj je sicer v Evropi pozitivno odmevala novica o 4,9-odstotni novembrski rasti evropskega avtomobilskega trga (1,176 milijona prodanih avtomobilov). V Nemčiji je prodaja poskočila za skoraj 10 odstotkov. Ob tem je treba dodati, da je bil lanski november prodajno zelo slab zaradi uvedbe strožjih standardov za emisije CO2. Cene nafte so včeraj spet krenile navzgor, za 159-litrski sod brenta je bilo treba odšteti več kot 66 dolarjev, kar je največ v zadnjih treh mesecih. Analitiki pravijo, da je naftnem trgu že božično razpoloženje, ki ga pričakujejo tudi na trgu delnic.