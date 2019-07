Širši newyorški delniški indeks S&P 500 se je od 1. januarja do konca junija povzpel za dobrih 17 odstotkov, kar je bilo najboljše prvo polletje v več kot 20 letih. V ponedeljek je za uvod v drugo polletje S&P 500 dosegel rekordno vrednost, v torek pa zgodovinski mejnik premaknil na 2.973 točk. Foto: Reuters

Širši delniški indeks S&P 500 je v ponedeljek pridobil 0,8 odstotka in dan končal pri rekordnih 2.964 točkah, tudi Dow Jones je na začetku dneva okusil rekordne višave. Glavno gibalo rasti sta bila sobotno srečanje ameriškega in kitajskega predsednika in dogovor o nadaljevanju trgovinskih pogajanj med državama. Wall Street je tako v drugo polletje krenil z obilico optimizma, potem ko je bilo že prvo šestmesečje izredno – S&P se je od 1. januarja do konca junija povzpel za dobrih 17 odstotkov. Včeraj so vodilni indeksi še nekaj malega dodali, čeprav je bilo na začetku dneva nekaj negotovosti, potem ko je urad ameriškega trgovinskega predstavnika predlagal dodaten, štiri milijarde dolarjev vreden seznam izdelkov iz EU-ja, ki bi lahko bili predmet carin v ZDA.

Težko je pričakovati sveže rekorde

Zasluge za optimizem, ki je zadnje obdobje v New Yorku očiten, gredo tudi ameriški centralni banki: "V zadnjih tednih so se okrepile špekulacije, da bo Fed začel nižati obrestne mere. Hkrati so se odnosi med ZDA in Kitajsko otoplili. Vse skupaj je vplivalo na enega izmed boljših junijev v zgodovini in indeksi so spet okoli rekordnih ravni. Ampak če pogledamo preteklo dogajanje predvsem na ameriških borzah, se bo indeks S&P 500 verjetno le stežka prebil skozi odporno raven in si odprl pot še višje. Gledano v celoti je vse idilično, kar je hkrati skrb vzbujajoče, saj obstaja več dejavnikov, ki se lahko obrnejo in s tem tudi sentiment trgov," nam je povedal Mihajlo Todurov (Vzajemci skupina).

Frankfurtski delniški indeks DAX30 je v ponedeljek dosegel 12.619 točk, s čimer je bil le še dva odstotka oddaljen od 52-tedenskega vrha. Včeraj je DAX ostal nespremenjen. Nemci sicer ostajajo precej zadržani do vlaganja v delnice, tako da tujci nadzirajo že 55 odstotkov kapitala v šopku 30 delnic, ki sestavljajo indeks DAX. Posebej očitno je to v koncernu Adidas, ki je 70-odstotno v tujih rokah. Najmanjši delež imajo tujci v Henklu in Lufthansi, 26- oziroma 30-odstotnega. Foto: Reuters

Ko so slabe novice dobre novice

Todurov dodaja: "Še posebej skrb vzbujajoče je upanje številnih vlagateljev, da bodo dobički ameriških podjetij v drugem četrtletju nižji v kombinaciji s slabšimi gospodarskimi kazalniki. To bi zanje že pomenilo, da bo Fed v drugi polovici leta začel cikel nižanja ključnih obrestnih mer. Smiselno bi bilo, da bi si želeli dobre gospodarske in korporativne kazalnike, ki bi upravičili rekordna vrednotenja, ki smo jim na trgih priča. Slabe novice pa so morda res postale dobre novice, če se osredotočimo na kratkoročna gibanja."

Popravek kot nakupna priložnost?

Bodo delnice to poletje pridobivale ali izgubljale? "Takšne napovedi so nehvaležne, a menim, da je za korekcijo v poletnih mesecih precej visoka verjetnost. Korekcijo bi lahko vlagatelji izkoristili za nove nakupe, saj zametkov krize na trgih še ni videti. Vseeno priporočam veliko več previdnosti pri nakupih v prihodnjih mesecih, saj razmerje med tveganjem in morebitnim donosom v veliko primerih ne bo privlačno. Pri samih trgih ocenjujemo, da so še vedno privlačni podcenjeni trgi razvijajočih se držav, kot so Rusija, Turčija ter države balkanske regije na čelu s Slovenijo. Pri panogah velja izpostaviti predvsem farmacijo."

Kriptovalute, 3. julij ob 6.00

tedenska sprememba tečaj (v dolarjih) bitcoin -7,40 % 11.280 ether -8,95 % 295 XRP -14,3 % 0,401 litecoin -9,80 % 121 bitcoin cash -14,8 % 413 EOS -16,8 % 5,95

Mariu Draghiju se jeseni izteče mandat guvernerja Evropske centralne banke, vse pa kaže, da ga bo nasledila Christine Lagarde, trenutno direktorica Mednarodnega denarnega sklada. Foto: EPA

Bitcoinov izlet pod 10k, nato nov skok

Bitcoin, ki je pred enim tednom pri dobrih 13 tisoč dolarjih dosegel 17-mesečni vrh, je včeraj zdrsnil vse do 9.676 dolarjev, a se nato spet vrnil v območje nad 10 tisoč dolarjev, danes ponoči pa poskočil nad 11.400 dolarjev. Kriptovalute, predvsem bitcoin, so junija ob novici, da Facebook pripravlja kriptovaluto libra, poletele v nebo, a se je navdušenje v zadnjem tednu ohladilo. Vsekakor je pozitivno, da vodilna svetovna podjetja prihodnost vidijo v kriptovalutah (tudi največja ameriška banka JPMorgan Chase načrtuje uvedbo svoje kriptovalute, ki se bo imenovala JPM Coin), a vendarle bo ob vseh ovirah in pomislekih regulatorjev minilo še nekaj časa, preden bodo projekti zaživeli.