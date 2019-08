Po treh dneh rasti se je newyorški Dow Jones v torek resda znižal za 170 točk, a vseeno je na trgu zadnje dni nekaj manj strahu pred recesijo, potem ko se je prejšnjo sredo prvič po letu 2007 pri dveletni in desetletni ameriški obveznici pojavila invertna krivulja donosnosti (donosnost dveletne je bila višja od desetletne), kar je zanesljiv znak za recesijo. Centralne banke po svetu se medtem že odzivajo na zaostrene razmere in znižujejo obrestne mere oziroma najavljajo nestandarne ukrepe. Foto: Reuters

Guverner Jerome Powell in sodelavci se bodo v Jackson Holu sestali konec tedna. Finančni trgi bodo iskali namige, kakšna naj bi bila prihodnja politika najpomembnejše centralne banke na svetu. Ta je julija prvič po dobrem desetletju zvišala obrestno mero za četrtino odstotne točke in vse kaže, da bo potezo ponovila tudi septembra. Pri banki UBS pričakujejo, da bo minimalno znižanje obresti sledilo tudi decembra in marca. Predsednik Trump želi agresivnejše zniževanje obresti in istočasno še vrnitev k programu QE. Za blagor domačega in svetovnega gospodarstva je Trump v tvitu predlagal, da Fed obresti hitro zniža kar za sto bazičnih točk in spet uvede program odkupovanja obveznic.

Nemčija nad krizo s fiskalnimi ukrepi

Podobne težnje je opaziti tudi v Evropi. Evropska centralna banka se bo sestala 12. septembra in vedno več je namigov, da bi lahko ob znižanju depozitne obrestne mere v še bolj negativno območje najavila tudi dodatne likvidnostne ukrepe. Pomenljivo je tudi, da je Nemčija najavila možno pomoč v obliki fiskalnih spodbud (v višini do 50 milijard evrov) in se namerava celo odreči politiki uravnoteženega proračuna, potem ko je bila v drugem letošnjem četrtletju nemška gospodarska rast negativna. Ker so pred dnevi tudi na Kitajskem sprejeli nekaj spodbujevalnih ukrepov, katerih učinek bo isti, kot če bi znižali obrestno mero, se zdi, da se odgovorni dovolj zavedajo resnosti položaja, saj so se številni makroekonomski kazalci v zadnjih mesecih precej poslabšali.

Kriptovalute, 20. avgusta, ob 22.00 tedenska sprememba tečaj (v USD) bitcoin -1,45 % 10.745 ether -5,50 % 196 XRP -7,05 % 0,274 bitcoin cash -8,31 % 314 litecoin -10,9 % 75,2 binance coin -4,18 % 28,2

Počakajmo na jesen

Prav strah pred recesijo je (seveda v kombinaciji s carinsko in valutno vojno, brexitom in tudi italijansko vladno krizo) na delniških trgih v prvi polovici avgusta povzročil nekaj panike. Potem ko je Dow Jones prejšnjo sredo strmoglavil za 800 točk (največ letos), je vendarle sledilo kar lepo okrevanje, vlagatelji pa so uvideli, da so morda malce pretiravali z recesijskimi pričakovanji. Istočasno so se donosi obveznic nekoliko dvignili z rekordno nizkih vrednosti. Dow Jones je tako ta teden spet splezal nad 26 tisoč točk in je trenutno le okrog pet odstotkov pod rekordom. Vseeno trg ostaja precej nestabilen. Pri banki JP Morgan svetujejo, da naj vlagatelji v preostanku avgusta raje počivajo in počakajo na september, ko bo bolj jasno, kaj storiti in ali se splača kupovati delnice.