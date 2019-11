Borzniki so letos večinoma nasmejani, nekaj pretresov je bilo le poleti, ko se je zdelo, da grozi recesija. Jeseni indeksi spet dosegajo rekordne vrednosti. Foto: Reuters

Na začetku tedna so vsi trije vodilni newyorški delniški indeksi postavili nove rekordne vrednosti. Dow Jones je, denimo, ob skoraj dvoodstotni podražitvi Applovih delnic v ponedeljek porasel za 190 točk, na 28.065 točk, včeraj pa krenil do 28.123 točk, potem ko je Disney sporočil, da njegova nova storitev pretočnih videovsebin dnevno pritegne skoraj milijon naročnikov, s čimer resno konkurira Netflixu. Z delnicami gredo navzgor tudi cene nafte, saj večina pričakuje, da bosta Opec in Rusija naslednji konec tedna na zasedanju na Dunaju do konca junija 2020 podaljšala dogovor o znižanju proizvodnih kvot. Brent je včeraj spet presegel 64 dolarjev.

Tudi FOMO-učinek igra vlogo

Vlagatelji na finančnih trgih so bili veseli tudi novih znakov napredka v trgovinskih odnosih med Washingtonom in Pekingom, Kitajska naj bi bila pripravljena precej zvišati kazni za kršenje pravic intelektualne lastnine, kar je pomembna točka trgovinskih pogajanj. Na sveže rekorde indeksov vpliva tudi FOMO-učinek. FOMO (kratica za "fears of missing out") pomeni strah vlagateljev, da bodo zamudili vlak, ki bo po njihovem mnenju še naprej peljal novim rekordom naproti. Ne zanimajo jih svarila, da so trgi trenutno vsaj v ZDA že visoko ovrednoteni, prepričani so, da bo predbožični čas, kot že tolikokrat, prinesel svežo rast. Takšno psihološko stanje jih "prisili" v nakupna naročila.

Kriptovalute, torek ob 20.30 tedenska sprememba tečaj v USD bitcoin -12,0 % 7.200 ether -16,3 % 148 XRP -12,6 % 0,221 bitcoin cash -12,1 % 213,2 litecoin -15,1 % 47,20 EOS -16,1 % 2,63

Potem ko je kitajski predsednik nedavno pohvalil tehnologijo veriženja blokov, je iz Kitajske prejšnji teden prišel hladen tuš, saj je centralna banka napovedala, da bo okrepila boj proti sumljivim poslom, povezanimi s kriptovalutami. Bitcoin je trenutno tik nad 7.000 dolarji in je od letošnjega vrha (9. julija) bitcoin oddaljen že 45 odstotkov. A po drugi strani je več kot 100 odstotkov višje kot na začetku leta. Foto: Reuters

Robustni trg dela preprečuje recesijo

Tik pred vstopom v zadnji mesec leta se že vrstijo napovedi, kaj prinaša leto 2020. Strahovi pred kakšno resnejšo recesijo so zadnje čase potihnili. Pri nemški banki DZ Bank pravijo, da je zaposlenost v Nemčiji enostavno previsoka, da bi lahko gospodarstvo zdrsnilo v recesijo, so pa trgovinske napetosti med ZDA in Kitajsko vidno vplivale na industrijo, ki pomeni 25 odstotkov nemškega BDP-ja. Ta je v tretjem četrtletju porasel za 0,1 odstotka in največje evropsko gospodarstvo se je izognilo recesiji. Dno naj bi bilo že doseženo, poleti sledi okrevanje, menijo pri DZ Banki. Kaj pa gibanja na Frankfurtski borzi? Obeti niso najboljši. DAX naj bi leto 2020 končal pri vrednosti 13.200 točk, torej tam, kjer je DAX tudi danes.

Naslednje leto zanimivo tudi zaradi volitev

Analitiki na Wall Streetu so za newyorške trge prav tako previdni, seveda si nihče ne upa napovedati, da bodo donosi spet tako visoki kot letos, ko so za zdaj več kot 20-odstotni, pri čemer je letošnje leto predvsem v znamenju rasti delnic tehnoloških podjetij. Povprečna vrednost napovedi za indeks S & P 500 je 3.325 točk, kar pomeni, da bo do konca leta 2020 ta indeks okrog sedem odstotkov nad trenutno vrednostjo. Strategi pri bankah Morgan Stanley in UBS menijo, da bo leto 2020 celo negativno. Vzroki, da bodo kupci nekoliko potegnili ročno zavoro, so že nekaj časa znani: slabša gospodarska rast, nižji dobički podjetij in tudi manjša vrednost odkupov delnic. Nekateri se bojijo tudi večje volatilnosti, bolj ko se bodo bližale novembrske predsedniške volitve.