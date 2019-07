Borzni posredniki v New Yorku in preostalih finančnih središčih bodo danes nestrpno čakali na odločitev ameriške centralne banke o znižanju obrestne mere. Terminski trgi napovedujejo, da je znižanje obresti za vsaj 25 bazičnih točk zanesljiv dogodek, približno 25 odstotkov možnosti pa naj bi bilo za znižanje v višini 50 bazičnih točk. Delniška indeksa S&P in Nasdaq sta sicer ta teden nežno sestopila z rekordnih vrednosti, na katerih sta bila prejšnji teden. Foto: Reuters

Lufthansine delnice so se včeraj v Frankfurtu pocenile za šest odstotkov, na 14,21 evra.

V Frankfurtu največji minus po januarju

Torkovo borzno trgovanje so zaznovali Trumpovi tviti, uperjeni proti Kitajski, ki po njegovem ne uresničuje obljube, da bo uvažala več ameriških kmetijskih izdelkov. Prav včeraj se je sicer začel nov krog trgovinskih pogajanj med velesilama, a skoraj nihče ne goji posebnih upov na večji preboj. V Nemčiji so poleg omenjenega pozornost posvečali tudi nekaterim negativnim poslovnim objavam. To velja predvsem za podjetja Bayer (V ZDA je zaradi rakotvornega glifosata vloženih že 18.400 tožb zoper Bayer), Lufthansa (EBIT je bil v drugem četrtletju nižji za 25 odstotkov) in Fresenius (četrtletni dobiček iz poslovanja je bil v primerjavi z istim lanskim obdobjem nižji za pet odstotkov), tako da je indeks DAX30 (12.147 točk - najmanj v zadnjih šestih tednih) izgubil 2,18 odstotka, kar je največ v zadnje pol leta. Ni izključeno, da se bo DAX v kratkem spustil pod psihološko pomembno mejo 12 tisoč točk.

Fed v rahlo znižanje obresti, funt najnižje po marcu 2017

Ameriška centralna banka je včeraj začela redno dvodnevno zasedanje, skoraj zanesljivo naj bi danes obrestno mero Fed funds, po kateri si poslovne banke od centralne banke čez noč izposojajo denar za uravnavanje svoje likvidnosti, znižala za vsaj četrtino odstotne točke. To bi pomenilo prvo znižanje obrestne mere po desetih letih in zgovoren dokaz, da v ZDA pričakujejo slabšo gospodarsko rast. Ameriški dolar je v območju najvišje vrednosti v zadnjih dveh mesecih, na valutnih trgih pa sicer izstopa padec britanskega funta na več kot dvoletno dno. Za funt je bilo treba včeraj plačati le še 1,212 dolarja, kar je najmanj po marcu 2017. Retorika novega premiera Borisa Johnsona vliva strah, da bodo Britanci konec oktobra Evropsko unijo zapustili brez dogovora.

Kriptovalute, 30. julij, ob 21.00 tedenska sprememba tečaj (v dolarjih) bitcoin -3,69 % 9.659 ether -0,66 % 212 XRP +2,21 % 0,319 litecoin +0,15 % 91,58 bitcoin cash +6,27 % 320 binance coin -9,21 % 27,0

Fed (na fotografiji guverner Jerome Powell), najmočnejša centralna banka na svetu, bo danes verjetno prvič po desetletju znižal obrestno mero, predvidoma za četrtino odstotne točke.

Pri Goldmanu verjamejo v rast delnic tudi leta 2020

Zanimivo je, da so analitiki pri Goldman Sachsu kljub vsem črnim oblakom (carinska vojna, geopolitične napetosti, slabšanje gospodarskih razmer) in kljub temu, da pričakujejo nižje letošnje dobičke ameriških korporacij, zvišali napoved vrednosti indeksa S&P 500 za konec letošnjega leta, in sicer za tri odstotke, tako da naj bi S&P leto 2019 končal pri vrednosti 3.100 točk. To je sicer le slabe tri odstotke nad trenutno vrednostjo, a potrebno je upoštevati, da je Wall Street v prvi polovici letošnjega leta močno pridobival. Če bo S&P do 31. decembra res priplezal do 3.100 točk, bi to pomenilo kar 24-odstotno rast v celotnem letu 2019. Za naslednje leto Goldman Sachs prav tako napoveduje dvoštevilčno rast indeksa S&P 500, in sicer naj bi se zvišal za deset odstotkov. Pri sloviti investicijski banki pričakujejo, da bo Fed vodil ohlapno denarno politiko, s čimer bi še naprej ustvarjal ugodne razmere za nadpovprečno visoko vrednotenje delnic.