V zadnjem tednu je bil v New Yorku opazen predvsem zdrs delnic tehnoloških podjetij, tako da je Nasdaq v petih dneh izgubil 2,2 odstotka. Foto: Reuters

Vsi vodilni newyorški indeksi so v zadnjem tednu izgubljali, podobno pa je bilo tudi pri nekaterih drugih naložbenih razredih: nafta brent se je pocenila za pet odstotkov, bitcoin je padel celo za okrog 20 odstotkov. Ko so vlagatelji že začeli verjeti, da se trgovinske napetosti med največjima gospodarskima velesilama ohlajajo, so jih dogodki tega tedna postavili na realna tla. Donald Trump je že v torek na Generalni skupščini Združenih narodov ostro kritiziral po njegovem nepošteno kitajsko trgovinsko politiko, ob koncu tedna pa je Bela hiša sporočila, da razmišlja o ukrepih, ki bi prek omejitve portfolio investicij zmanjšali ameriško finančno izpostavljenost do Kitajske. Če k temu prištejemo še negotovost, ki je vladala v prvi polovici tedna, ko so demokrati resno zagrozili, da bodo proti Trumpu sprožili postopek impeachmenta, je jasno, zakaj na borzah v zadnjem tednu ni bilo "kruha".

Bitcoin je doživel največji tedenski padec letos, cena je zdrsnila precej pod 8.000 dolarjev. Kljub vsem je bitcoin trenutno še vedno kar za 120 odstotkov višje kot ob začetku leta. Foto: Reuters

Medtem ko je bil padec Dow Jones precej neopazen (v petih dneh je izgubil 0,4 odstotka), je širši indeks S&P 500 izgubil odstotek, tehnološki Nasdaq pa 2,2 odstotka, kar je največ po začetku avgusta. Kljub vsemu pa bo tradicionalno neugodni september (če v ponedeljek ne bo hujšega padca) na Wall Streetu očitno pozitiven mesec: Dow Jones je trenutno za odstotek in pol v plusu. Povsem drugače je s kriptovaluto bitcoin. Cena je, potem ko je bila daljše obdobje kar stabilna pri vrednosti okrog 10 tisoč dolarjev, zadnji teden strmoglavila za več kot 20 odstotkov, v petek je bilo dno pri 7.757 dolarjih, kar je najmanj po juniju. Vzrokov za padec je več: hitrost izračunavanja algoritmov (hash rate) je močno padla, neuspešen debi nove platforme za trgovanje s terminskimi pogodbami Bakkt (ponuja jo borza Intercontiental Exchange), padec bitcoina pa so še pospešile sprožitve stop-loss naročil.

Dow Jones (New York) 26.820 točk Nasdaq (New York) 7.939 točk DAX30 (Frankfurt) 12.380 točk Nikkei (Tokio) 21.878 točk SBITOP (Ljubljana) 855 točk 10-letne slovenske obveznice zahtevana donosnost: 0,00 % 10-letne ameriške obveznice zahtevana donosnost: 1,68 % EUR/USD 1,0939 EUR/CHF 1,0835 bitcoin 8.180 USD nafta brent 61,42 USD zlato 1.496 USD evribor (šestmesečni) -0,377 %

Evro najnižje po maju 2017

Na valutnih trgih je nekaj pozornosti spet požel padec evra na novo več kot dveletno dno, saj je bilo treba v petek, ko je ob koncu četrtletja zaradi preurejanja portfeljev poraslo povpraševanje po ameriški valuti, za evro plačati le še 1,0904 dolarja. Šibkost evra je sicer povezana predvsem z neprepljivimi gospodarskimi dosežki evrskega območja (indeks gospodarskega razpoloženja, ki ga meri indeks ESI, je septembra zdrsnil najnižje po februarju 2015), s politiko Evropske centralne banke, ki je ta mesec v še bolj negativno območje potisnila depozitno obrestno mero in najavila, da bo z novembrom spet obudila program odkupovanja obveznic in za to "operacijo" namenjala 20 milijard evrov mesečno. Na udaru je bil zadnje dni tudi britanski funt. Potem ko so iz vrhov Britanske centralne banke prišli namigi o ohlapnejši denarni politiki, je britanska valuta zdrsnila na 1,2285 dolarja.