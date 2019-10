Dow Jones je včeraj ptridobil več kot odstotek in splezal nad 27 tisoč točk. Prve objave četrtletnih rezultatov so bile boljše od napovedi. V ZDA naj bi imela sicer podjetja, vključena v indeks S&P 500, v tretjem četrtletju za okrog štiri odstotke nižji dobiček kot v istem lanskem obdobju. To bi pomenilo najslabše četrtletje za korporativno Ameriko v zadnjih treh letih. Foto: Reuters

"Dogovor o urejenem brexitu je še mogoče doseči ta teden," je povedal glavni pogajalec EU-ja o brexitu Michel Barnier. Britanski funt se je na te besede odzval s kar 1,5-odstotno rastjo glede na dolar, pri 1,28 dolarja je funt dosegel štirimesečni vrh, prvič po maju je tudi splezal nad 200-dnevno drseče povprečje. Vseeno je funt še vedno 2,5 odstotka pod vrednostjo izpred leta dni. Na borzi v Londonu je izstopala okrog petodstotna rast bančnih delnic, delniški indeks FTSE100 (7.211 točk) pa je kljub vsemu ostal skoraj nespremenjen.

Panterski skok Pume

Drugače je bilo v Frankfurtu, kjer je elitni indeks DAX30 (12.629 točk) poskočil za več kot odstotek, njegova letošnja rast pa je že 20-odstotna. Razpoloženja ni skalil niti šibek nemški konjunkturni indeks Zew (v mesečni anketi sodeluje 180 profesionalnih vlagateljev), ki je oktobra zdrsnil za 0,3 točke, na -22,8 točke. Pri oceni trenutnega položaja so nemški strokovnjaki najbolj pesimistični po pomladi 2010. Delnice proizvajalca športne opreme Puma so pri 73,90 evra dosegle nov rekord. Letos so se podražile že za 72 odstotkov, medtem ko so Adidasove dražje za 58, Nikove pa za 30 odstotkov.

Letošnja rast indeksov in surovin

vrednost bitcoin +122 % 8.230 USD Nasdaq (New York) +23 % 8.144 USD DAX30 (Frankfurt) +20 % 12.629 točk S&P 500 (New York) +20 % 2.997 točk Dow Jones (New York) +16 % 27.039 točk zlato +16 % 1.482 USD nafta brent +14 % 59,4 USD SBITOP (Ljubljana) +8 % 871 točk

Cena zlata je v torek zdrsnila na 1.477 dolarjev za 31,1-gramsko unčo, je pa zato paladij dosegel rekordno vrednost 1.726 dolarjev. V zadnjih 12 mesecih je cena paladija poskočila za 65 odstotkov. Foto: Reuters

Ameriški potrošnik še naprej zapravlja

V ZDA se je začela sezona objav četrtletnih dobičkov. Včeraj so vlagatelje (tudi z zvišanjem napovedi celoletnega dobička) navdušili JPMorgan Chase, UnitedHealth (delnice so za hip poskočile za okrog 10 odstotkov, kar je največ v zadnjih treh letih) in Johnson & Johnson. "Potrošniki še vedno zapravljajo," je sporočil Jamie Dimon iz banke JPMorgan Chase, ki je imela v tretjem četrtletju za osem odstotkov višji dobiček (9,1 milijarde dolarjev) in tudi prihodek (29,3 milijarde). Vseeno Dimon opozarja, da se že čuti posledica trgovinske vojne med ZDA in Kitajsko.