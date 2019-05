Dow Jones je od ponedeljka do petka izgubil 0,7 odstotka, kar pomeni peti zaporedni negativni teden. To se ni zgodilo že osem let. Indeksa S&P 500 in Nasdaq sta zdrsnila tretji teden zapored. Foto: Reuters

Strah, da bodo trgovinska nesoglasja med ZDA in Kitajsko zamajala svetovno gospodarsko rast, je z borz predvsem v četrtek odgnal del potencialnih kupcev. Newyorški delniški indeksi so padli za približno dva odstotka, kot je že v navadi ob takšnih trenutkih pa so se najbolj pocenile delnice tehnoloških, industrijskih in finančnih podjetij. Majski indeks proizvodne aktivnosti PMI, ki ga izračunava organizacija Markit, je maja (z aprilskih 52,6 točke) nazadoval na 50,6 točke, kar je najmanj v skoraj desetletju. To je nov dokaz, da carinska vojna vpliva na ameriško gospodarstvo. Po oceni Fedove podružnice v New Yorku bo zadnji krog višanja ameriških carin na kitajske izdelke povprečno ameriško gospodinjstvo letno stal 831 dolarjev.

Tudi na evropskih borznih parketih je bila v zadnjem tednu smer navzdol. Frankfurtski DAX30 se je znižal za 1,9 odstotka, v četrtek je njegova vrednost zdrsnila pod 12 tisoč točk. Indeks konjunkturnih pričakovanj Ifo je maja pristal najnižje po koncu leta 2014. Foto: Reuters

Največji letošnji padec nafte

Čeprav so se v petek delnice podražile, je Dow Jones v celotnem tednu izgubil 0,7 odstotka. Vlagatelji so del denarja preselili na obvezniške trge, rast cen obveznic pa je posledično prinesla padec zahtevanih donosnosti - pri ameriški desetletni obveznici na najnižjo raven po oktobru 2017. Zelo razburljivo je bilo trgovanje z nafto. V četrtek je cena padla za pet odstotkov. Gre za največji enodnevni padec v pol leta. Brent je zdrsnil vse do 67,53 dolarja za 159-litrski sod (najmanj po 15. marcu), lahka nafta WTI pa do 57,92 dolarja. Ključen je bil podatek, da so se zaloge nafte v ZDA povzpele na najvišjo raven po juliju 2017, kar je znak ali za nizko povpraševanje ali pa za preveliko ponudbo. Vse kaže, da bo Opec na junijskem srečanju podaljšal dogovor o znižanju proizvodnih kvot, ki velja od začetka leta.

Dow Jones (New York) 25.588 točk Nasdaq (New York) 7.637 točk DAX30 (Frankfurt) 12.011 točk Nikkei (Tokio) 21.117 točk SBITOP (Ljubljana) 872 točk 10-letne slovenske obveznice donosnost: 0,50 % 10-letne ameriške obveznice donosnost: 2,32 % EUR/USD 1,1206 EUR/CHF 1,1220 bitcoin 8.030 nafta brent 68,41 USD zlato 1.284 USD euribor (šestmesečni) -0,241 %

Še vedno naj bi se splačalo vlagati v delnice

"Maja prodaj in se vrni jeseni, je znan borzni izrek. Če bi ga upoštevali, bi v zadnjih petih letih takšno odločitev lahko obžalovali. Zdaj pa so skoraj po desetletju bikovskega trenda na vidiku težave, saj je tokratni maj poskrbel za veliko negotovosti. Glavni razlog gre iskati predvsem v zaostrovanju odnosov med ZDA in Kitajsko. Če smo prej domnevali, da se Trump z grožnjami Kitajski in ostalim trgovinskim partnericam le "na čuden način pogaja", se je izkazalo, da je pripravljen tudi ukrepati. Vse skupaj je prestrašilo vlagatelje in smo po novih rekordih doživeli popravek tečajev. Ocenjujemo, da je okolje še vedno primerno za investiranje v delnice, vendar poudarek dajemo bolj na evropske trge ter na trge v razvoju. Zanimiva se nam zdi tudi Slovenija," je aktualno dogajanje za MMC orisal Mihajlo Todurov (Vzajemci skupina).

Kriza ne grozi

"Geopolitične napetosti so postale ena glavnih nevarnosti za nadaljevanje borzne rasti. Kar je pozitivno, je to, da zgodovinsko geopolitično dogajanje (razen v primeru vojn in podobnega) nima večjega oziroma dolgotrajnega vpliva na kapitalske trge. Tudi svetovna gospodarska rast, čeprav se upočasnjuje, je še vedno pozitivna in ni videti sistemskih težav, ki bi lahko vplivale na pojav krize. Nevarnost za korekcijo namreč vedno obstaja in po rasti v prvih mesecih letošnjega leta je korekcija v prihodnjih mesecih še toliko bolj verjetna. Krize pa ne nastanejo zaradi napihnjenosti tečajev, ampak zaradi sistemskih težav, pri katerih se pokaže, da je gospodarstvo na precej višji ravni, kot bi moralo biti. Zato ocenjujem, da je trenutno dogajanje bolj primerno za nove nakupe kot pa prodaje."

Nafta se je v zadnjem tednu pocenila za okrog pet odstotkov, kar je največji letošnji tedenski padec. Zaloge nafte so se v ZDA povzpele na najvišjo raven po juliju 2017. Foto: Reuters

Krka občutno povečala četrtletni dobiček

Tudi na evropskih borznih parketih je bila v zadnjem tednu smer navzdol, redka zelena oaza je bila Ljubljanska borza, kjer se je indeks SBITOP rahlo zvišal. To je posledica 2,4-odstotne podražitve Krkinih delnic (tečaj: 59,80 evra), potem ko je novomeški farmacevt četrtletni dobiček povišal za 42 odstotkov, na dobrih 70 milijonov evrov. Todurov: "Pozitivni rezultati so bili pričakovani in tudi za letošnje leto se pričakuje pozitivna rast. Eden glavnih trgov je še vedno Rusija oz. vzhodna Evropa, kjer po stabilizaciji razmer in valute podjetje lahko spet normalno posluje. V vsakem primeru ocenjujem, da je cena delnice še vedno privlačna, privlačne pa so tudi dividende. Slovenski trg je neke vrste posebnost v Evropi, saj se še vedno ni pobral po zadnji finančni krizi, tako da tudi v prihodnje ne bo tako dovzeten za padce."