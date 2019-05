V New Yorku v ponedeljek zaradi praznika niso trgovali, včeraj pa so vodilni indeksi spet izgubljali. Dow Jones, ki je v petek na tedenski ravni zdrsnil petič zapored (to se ni zgodilo od leta 2011), je padel za skoraj 300 točk in dan končal pri 25.350 točkah. V prihodnjih tednih bo veliko odvisno od napredka trgovinskih pogajanj med Washingtonom in Pekingom, pri čemer večina verjame, da se bosta velesili le izognili trgovinski vojni. Donald Trump je sicer v ponedeljek z izjavo, da še ni pripravljen na dogovor s Kitajsko, povzročil dodatno negotovost. Foto: Reuters

Donosnost najbolj opazovane obveznice na svetu je zdrsnila na manj kot 2,27 odstotka, kar je najmanj v zadnjih 19 mesecih. V ozadju je strah, da bo trgovinska vojna močneje prizadela ameriško gospodarsko rast od prejšnjih predvidevanj. "Trump se z domačimi in tujimi nasprotniki igra igro prestolov. Vse odkar je predsednik, obljublja, da bo dokončal dogovore, ki bi koristili ZDA, rezultati pa so bili do zdaj precej bledi," je komentiral eden od tujih analitikov. Krivulja donosnosti obveznic je še vse bolj inverzna, kar pomeni da donosnost trimesečne zakladne menice (2,361 odstotka) presega donosnost 10-letne obveznice. Fed utegne ob koncu letošnjega leta znižati ključno obrestno mero, saj učinki Trumpove davčne reforme bledijo, posledice trgovinskih nesoglasij pa so vse večje. Pri nemški desetletni obveznici se je donosnost še bolj pomaknila v negativno območje in pri -0,163 odstotka dosegla najnižjo točko po septembru 2016.

Italiji grozi trimilijardna kazen

Na delniških trgih včeraj izstopa več kot enoodstotni padec newyorškega Dow Jonesa, pod drobnogledom pa bila zlasti Italija, kjer je po dobrem rezultatu Mattea Salvinija na evropskih volitvah spet v ospredju stara tema o previsokem proračunskem primanjkljaju. Salvini, italijanski notranji minister, je povedal, da bi lahko Evropska komisija Rim zaradi kršenja proračunskih zavez kaznovala s tremi milijardami evrov, ob tem pa zagotovil, da se bo z vsemi močmi boril proti, kot pravi sam, nepoštenim evropskim fiskalnim pravilom. Razlika med donosnostjo nemške in italijanske obveznice (spread), ki je bila sredi marca še blizu stotim bazičnim točkam, je porasla na več kot 285 točk.

Kriptovalute, sreda ob 7.00 tedenska sprememba cena v dolarjih bitcoin +8,16 % 8.590 eter +4,55 % 267 XRP +8,14 % 0,432 bitcoin cash +2,65 % 426 EOS +23,4 % 7,75 litecoin +23,4 % 112,5

Pri investicijski banki Morgan Stanley so opozorili, da so razmere v ameriškem gospodarstvu vse slabše: "Zadnji podatki kažejo, da je tveganje nižjih dobičkov in nižje gospodarske rasti večje, kot meni večina vlagateljev." Pri Morgan Stanleyju so sočasno znižali napoved o rasti ameriškega BDP-ja v drugem četrtletju z 1,0 na 0,6 odstotka. Foto: Reuters

Napovedana združitev podžgala rast avtomobilskega sektorja

Vlagatelji na evropskih borzah so bili sicer v ponedeljek kar zadovoljni z razpletom evropskih volitev, saj so proevropske stranke večinoma ostale v sedlu, evroskeptične ali nacionalistične stranke pa so zamah dobile le v Italiji, Veliki Britaniji, Franciji in na Poljskem. Avtomobilski sektor je bil izstopal po rasti, potem ko je koncern Fiat Chrysler Automobiles skupini Group Renault predlagal združitev, ki bi prinesla tretje največje avtomobilsko podjetje na svetu. Zdi se, da se vlada v Parizu s predlogom strinja, vlagatelji pa sploh: delnice obeh koncernov so poskočile za več kot 10 odstotkov. Analitiki pri družbi Jefferies so ciljni tečaj Renaultovih delnic postavili pri 74 evrih (včeraj je bila cena delnice dobrih 57 evrov) in priporočili nakup.

Krka po slabih treh letih spet nad 60 evri

Izjemno rast je v ponedeljek doživela borza v Atenah. Grški premier Cipras je namreč po porazu svoje stranke Siriza pozval k predčasnim volitvam. Osrednji delniški indeks v Atenah je poskočil za šest odstotkov (največ po februarju 2016) in je pri 780 točkah že dobrih 30 odstotkov nad najnižjo vrednostjo v zadnjih 52 tednih. Zahtevana donosnost grške desetletne obveznice znaša le še okrog 3,15 odstotka. Na Ljubljanski borzi so v zadnjih dneh v ospredju Krkine delnice. Njihov tečaj se je v torek zaradi Krkinega četrtletnega dobička (porasel je za 42 odstotkov, na dobrih 70 milijonov evrov) povzpel petič zapored in se prvič po oktobru 2016 zavihtel nad 60 evrov. "Eden glavnih Krkinih trgov je še vedno Rusija oz. vzhodna Evropa, kjer po stabilizaciji razmer in valute podjetje lahko spet normalno posluje. V vsakem primeru ugotavljam, da je cena delnice še vedno privlačna, prav tako dividenda," nam je povedal Mihajlo Todurov (Vzajemci skupina).