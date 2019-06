Spletni ponudnik izdelkov za hišne ljubljenčke Chewy je uspešno debitiral na Newyorški borzi vrednostnih papirjev, tečaj se je v primerjavi s ceno v javni prodaji zvišal za več kot 60 odstotkov, tržna vrednost podjetja je s tem presegla 14 milijard dolarjev. Foto: Reuters

Na Wall Streetu kljub številnim slabim makroekonomskim podatkom v juniju delniški indeksi pridobivajo, na optimizem pa vplivajo predvsem pričakovanja, da bo ameriška centralna banka letos vsaj enkrat znižala obrestno mero. Foto: Reuters

Elitni delniški indeks Dow Jones, ki vključuje delnice podjetij, kot so Apple, IBM, Boeing in McDonald's, je od ponedeljka do petka pridobil nekaj več kot sto točk oziroma 0,4 odstotka, podoben korak naprej pa je uspel tudi indeksoma S&P 500 in Nasdaq. Širški indeks S&P je po močnem majskem padcu v juniju tako pridobil že 4,8 odstotka, glavni vzrok pa so pričakovanja, da bo Fed kmalu začel cikel nižanja obrestnih mer in bi lahko letos dvakrat znižal obrestno mero Fed funds, po kateri si banke od Feda izposojajo denar. Na sestanku ameriške centralne banke ta teden (18. - 19. junij) še ni pričakovati tega koraka (navsezadnje je bila tudi ameriška majska prodaja na drobno s 3,2-odstotno rastjo glede na lanski maj precej robustna), zato pa trgi močno verjamejo, da se bo to zgodilo na julijskem sestanku.

Dow Jones (New York) 26.089 točk Nasdaq (New York) 7.796 točk DAX30 (Frankfurt) 12.096 točk Nikkei (Tokio) 21.116 točk SBITOP (Ljubljana) 871 točk 10-letne slovenske obveznice zahtevana donosnost: 0,32 % 10-letne ameriške obveznice zahtevana donosnost: 2,09 % EUR/USD 1,121 EUR/CHF 1,120 bitcoin 8.800 USD nafta brent 62,09 USD zlato 1.341 USD euribor (šestmesečni) -0,259 %

Delnice nemškega proizvajalca polprevodnikov Infineon Technologies so v petek padle za več kot pet odstotkov, kar je vplivalo tudi na 0,6-odstotno znižanje frankfurtskega indeksa DAX30. Na tedenski ravni je DAX vseeno pridobil 0,4 odstotka. Foto: Reuters

Broadcom precej znižal oceno celoletnega dobička

Slabše gospodarske novice delniške trge zadnje dni ne zamajejo preveč oziroma imajo vpliv le na določene sektorje. Kitajska rast industrijske proizvodnje je bila maja let pet odstotkov višja kot v istem mesecu lani, kar pomeni najnižjo letno rast po letu 2002. Ko je proizvajalec polprevodnikov Broadcom za dve milijardi dolarjev znižal oceno letošnjega prihodka (vzrok je prav ameriško-kitajski trgovinski spor), so Broadcomove delnice padle za več kot šest odstotkov in navzdol potegnile tudi preostale papirje v sektorju polprevodnikov. V tej zgodbi bo pomembno, kaj se bo konec meseca zgodilo na vrhu G20. Kot je znano, je Donald Trump zagrozil z uvedbo novih carin, če se kitajski predsednik Ši Džinping vrha v Osaki (28. in 29. junija) ne bo udeležil.

Gorivo bo v torek cenejše

Po napadih na tankerja v Omanskem zalivu so se cene nafte v četrtek zvišale za več kot štiri odstotke, a niso ostale na teh ravneh. Še vedno je preveč pomislekov glede presežne ponudbe, pa tudi na strani povpraševanja so bile zadnje novice negativne. Mednarodna agencija za energijo je namreč za 100 tisoč sodov oklestila letošnjo rast povpraševanja (1,2 milijona sodov namesto 1,3 milijona dnevno). Nafta brent je teden končala pri 62 dolarjih za 159-litrski sod, kar pomeni skoraj dvoodstotni tedenski padec. Za slovenske voznike je to dobra novica, postanek na bencinski črpalki bo od torka cenejši. Cena zlata je v petek pri 1.358 dolarjih za 31,1-gramsko unčo dosegla najvišjo raven v zadnjih 14 mesecih, merjeno v evrih pa je zlato pri dobrih 1.200 evrih splezalo celo najvišje po aprilu 2017. Paladij (1.463 dolarjev za unčo) je zadnji teden pridobil osem odstotkov, kar je največja tedenska rast po aprilu 2018.