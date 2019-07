Novomeška tovarna zdravil Krka kot ključno izpostavlja konkurenčnost z lokacijo v Sloveniji. Foto: BoBo

Pri nas je v predelovalnih dejavnostih zaposlenih 185 tisoč ljudi. Od leta 2012 so se zgodile hitre posodobitve v smeri digitalizacije in robotizacije. Vsako leto pa bi bila potrebna še večja vlaganja, da bi na primer prišli v korak s trendom financiranja industrije v Avstriji.

Investicije v slovenski industriji so se v zadnjih letih konkretno povečala. Jernej Salecl z ministrstva za gospodarstvo: "Za zadnje leto imamo podatek, da so dosegle celo 6,6 milijard, so pa te investicije v glavnem povezane z družbenimi izzivi, globalizacijo digitalizacijo, industrijo 4.0".

V novomeškem TPV-ju so razvojni dobavitelji svetovni avtomobilski industriji. Spreminjajo se v pametno tovarno. "Če ste bili nazadnje pri nas pred letom ali dvema, je danes vse čisto drugače, proizvodnja se nenehno posodablja," je izpostavil pomožni direktor Tomaž Savšek.

Krka je z 200-milijonsko naložbo v domači obrat NOTOL 2 že postala pametna tovarna. Proizvodnjo ima tudi v tujini, glavnino zdravil pa vendarle izdela v Novem mestu. "Ključno je, da ostajamo konkurenčno podjetje z lokacijo v Sloveniji, seveda s povezavami v tujini, a ključ je visok nivo znanja," pa je dejal namestnik direktorice Proizvodnje zdravil Peter Kunej.

Posodobitve in olajšave za razvoj

Ocena službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko pa je, da je treba v posodobitve vložiti vsako leto še 100 milijonov, javnih in zasebnih sredstev. Olajšave za raziskave in razvoj, ki so bile doslej 100 odstotne, so letno znesle 50 milijonov evrov. Nekatera podjetja zato niso plačala davka od dohodka pravnih oseb ali pa je bil ta zelo nizek. Po novem davčnem predlogu pa jih bo doletela minimalna obdavčitev v višini sedmih odstotkov ustvarjenega dobička.