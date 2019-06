"Cimos je bil ferrari, v katerega niso dali ne olja ne goriva, gume pa so bile luknjaste. Stroji niso delali, kot bi morali. Za izredna vzdrževanja smo vložili več milijonov." pravi Gino Berti. Foto: BoBo

"Cimosa nismo dobili za nič evrov. Stal nas je okoli 170 milijonov evrov. V to so všteti kupnina, dolg, ki ga je imel, in denar, ki smo ga vložili v modernizacijo tehnologije" pravi Gino Berti.

Berti, prvi mož italijanske skupine TCH, ki je pred dvema letoma kupila Cimos, je prvič pojasnil, kaj se je v družbi dogajalo po nakupu in kakšni so načrti.

Izpeljali so prestrukturiranje: "To je pomenilo tudi zapiranje tovarn, zmanjšali smo neučinkovito podvojevanje, osredotočili smo se na izbrane programe, specializirali smo regije, zdaj imamo 4, kar nam omogoča, da smo na trgu konkurenčni. Sledili smo pravilu, ki tu ni bilo poznano, da je trg tisti, ki narekuje."

Presenetilo jih je, koliko so morali vlagati v vzdrževanje."Cimos je bil ferrari, v katerega niso dali ne olja ne goriva, gume pa so bile luknjaste. Stroji niso delali, kot bi morali. Za izredna vzdrževanja smo vložiti več milijonov," je dejal.

Lani so pridobili za 330 milijonov evrov novih projektov, v prvem četrtletju letošnjega leta pa za 140 milijonov evrov. V treh letih bodo v skupino Cimos vložili približno 60 milijonov, zdaj pa se pripravljajo na 8,5 milijona evrov vredno naložbo v tovarno v Senožečah. Na ključne poslovne funkcije so postavili približno 25 novih zaposlenih. To je sveža kri, pravi Berti, ki bo pomagala premostiti vrzel med starim in novim Cimosom.

"Opažamo, da na slovenskem trgu dela ni dovolj usposobljenega strokovnega kadra. Avtomobilska industrija je visoko specializirana, ima visoke zahteve, učinkovitost mora biti 100 %. Nekaj tistih, ki so Cimos zapustili, se je vrnilo. Nekaj jih je prišlo iz Italije. Toda kljub trem mednarodnih razpisom primernih oseb ne dobimo," je kritičen Berti.

Del krivde pripisuje tudi slovenski davčni ureditvi. Na vprašanje, ali niso sami prehitro odpuščali, Berti odgovarja, da v to ne verjame. In doda, da so do zdaj prehodili tri četrtine zastavljene poti. Cimos za letos predvideva 175 milijonov evrov prihodkov, lansko leto je zaključil z dobičkom. Kakšen bo, bo znano ob objavi rezultatov.