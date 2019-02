Termoelektrarna Trbovlje. Foto: BoBo

Poudarek je na varni izvedbi in skrbnem ravnanju s preostalo še uporabno opremo termoelektrarne, je za Slovensko tiskovno agencijo povedal Ervin Renko, direktor Energetske družbe Trbovlje, ki je pravna naslednica Termoelektrarne Trbovlje.

Družba poleg vzdrževanja lokacije, kamor spada tudi demontaža opreme zaustavljenega bloka termoelektrarne, izvaja tudi sistemske storitve v prenosnem elektroenergetskem omrežju in skladiščenje naftnih državnih rezerv.

Po Renkovih besedah bo obveznost izvajanja ukrepov na zaprtem in rekultiviranem odlagališču pepela Prapretno o tem potekala še nadaljnjih 28 let.

"V prihodnje se nadejamo nadaljevanja energetske aktivnosti na lokaciji v Trbovljah z viri, ki bodo prepoznani kot pomembni členi na poti razogljičenja in hkratne zanesljive oskrbe z električno energijo," je še dejal Renko.

Likvidacija prekinjena v korist sistemskih rezerv

Glede na sklep upravljavca državnega premoženja Slovenskega državnega holdinga in splošne ocene Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) kot edinega družbenika, da je energetsko lokacijo na območju trboveljske termoelektrarne smiselno ohraniti in nadgrajevati, se je likvidacija termoelektrarne, ki je tekla od decembra 2014 do decembra 2017, s 1. januarjem lani prekinila.

Družba se po novem imenuje Energetska družba Trbovlje in bo skladno s sprejetim poslovnim načrtom skupine HSE za obdobje 2018‒2020 nadaljevala izvajanje storitev skladiščenja naftnih derivatov v okviru obveznih državnih rezerv in sistemskih storitev v elektroenergetskem sistemu.

Na energetski lokaciji v Trbovljah so ohranjeni proizvodni enoti na tekoče gorivo oz. plinska bloka ena in dve, ki imata možnost zagona iz teme in s tem otočnega obratovanja v primeru izrednih razmer.

S prekinitvijo postopka likvidacije HSE-ja daje signal za nadaljnji razvoj trboveljske lokacije tako na področju proizvodnje električne energije, kjer je za območje sprejet državni prostorski načrt za plinsko parno elektrarno, kot ostale energetsko-industrijske dejavnosti.

Propadel poskus prodaje

HSE je sicer Tet pred odločitvijo o likvidaciji skušal prodati. Jeseni 2014 so se končala pogajanja o prodaji družbi Edelweiss Investment, ki je v lasti Rusa Olega Burlakova. Pogovori o prodaji so potekali dve leti, potencialni kupec je opravil dva skrbna pregleda. HSE je nato odstopil od pogajanj, ko je ruska družba ob usklajevanju pogodbe prišla z novimi zahtevami.

Burlakov je namreč želel, da HSE prevzame breme okoljskih tožb iz leta 1997, ko so zasavski kmetje zaradi onesnaževanja tožili Tovarno kemičnih izdelkov Hrastnik, Steklarno Hrastnik, Tet in trboveljsko cementarno (danes Lafarge).

HSE je zmotilo tudi, da ni bil razkrit dokončen lastnik družbe, s katero so se pogajali. Poleg tega niso vedeli, kakšna so razpoložljiva zagotovila za potencialno škodo, ki bi utegnila nastati na deponiji Prapretno.