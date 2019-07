Fructal ponudil odkup vipavskih breskev, cena višja za cent

Vipavci bodo v odkup ponudili približno 250 ton

MMC RTV SLO, STA

Lanskoletna odkupna cena breskev je bila 22 centov. Foto: BoBo

Kmetijska zadruga Vipava in ajdovska družba Fructal sta sklenili dogovor o ceni odkupljenih breskev. Za kilogram bodo pridelovalcem plačali po 23 centov, lahko pa tudi do 28 centov. Osnovno odkupno ceno so nekoliko zvišali zaradi dviga stroškov pridelave.