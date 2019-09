Foto: MMC RTV SLO

Banke nove generacije uporablja že na desettisoče Slovencev. Med največjimi so spletne banke Revolut, N26 in Monese.

Po mnenju Boštjana Pišlerja, ki tujo spletno banko uporablja že dve leti, je glavna prednost tovrstnega poslovanja enostavnost. "Ni mi treba nikamor, vse lahko uredim prek aplikacije," pravi. Zadovoljen je tudi s povezljivostjo spletne banke z novimi programi, kar je bilo pri klasičnih bankah zanj praktično nemogoče. Prednost so tudi bistveno nižji stroški.

Kaj pa varnost?

Mnoge uporabnike od odprtja računa pri spletni banki odvrnejo pomisleki glede varnosti. Tadej Hren z nacionalnega odzivnega centra za kibernetsko varnost SI.CERT pojasnjuje, da za to ni razloga, saj so predpisi na tem področju zelo strogi in morajo banke izpolnjevati visoke varnostne standarde. Treba pa je upoštevati osnovna varnostna pravila: "Da v telefon, na katerem uporabljamo spletno bančništvo, ne nameščamo aplikacij iz nepreverjenih virov, na primer piratskih iger, da na telefon res pazimo, da ga zavarujemo s PIN-kodo in podobno."

Vse več tujih spletnih bank

Največji med tako imenovanimi neobankami sta Revolut, ki ima sedem milijonov uporabnikov, in N26, ki jih ima tri milijone in pol. Revolut je na seznamu slovenske Centralne banke med tistimi, ki imajo licenco za izdajatelja elektronskega denarja, N26 pa ima licenco tudi za banko. Manjše spletne banke so še Monzo, Starling, Atom bank, Monese itd.

V Sloveniji uporablja Revolut že 35.000 ljudi

V Sloveniji je po podatkih Finančne uprave račun pri Revolutu prijavilo 3499 uporabnikov, račun pri N26 pa 9505. N26 podatkov o številu uporabnikov v Sloveniji ne želi razkriti, z Revoluta pa so nam sporočili, da jih imajo v Sloveniji 35.000.

Ste prijavili račun v tujini?

Račune v tujini je treba v osmih dneh od odprtja prijaviti Finančni upravi, sicer vas lahko doleti globa v višini od 200 do 1200 evrov. Če ga imate in ga še niste prijavili, Finančna uprava svetuje, da to storite čim prej. Najhitreje gre z obrazcem DR02 prek sistema eDavki.