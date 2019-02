Mestni svetniki bodo na februarski redni seji odločali o sklepu, ki odstranjuje pogoj, da lahko Ikea uporabno dovoljenje dobi po ureditvi južne dostopne ceste od križišča Kajuhove in Kavčičeve ulice do križišča Ameriške in Italijanske ulice, kjer je predvidena gradnja krožišča.

Ikea je sicer pobudo za izvedbo lokacijske preveritve za dopustitev individualnega odstopanja od prostorskega izvedbenega pogoja, kar je omogočila lani spremenjena gradbena zakonodaja, na občino vložila julija lani.

Zemljišča za gradnjo omenjene južne dostopne ceste bi morala pridobiti občina, a se je pri zemljiščih ob križišču Kajuhove in Kavčičeve ulice zapletlo. Zemljišča so namreč v lasti družbe Protect GL, ki je v stečaju, občini pa se s stečajnim upraviteljem ni uspela dogovoriti o prodajni ceni. Poleti 2016 je občina sprožila postopek razlastitve, lansko jesen pa so ga na željo občine ustavili, da bi postopek tekel po novi zakonodaji.

Ikea bo odprla prvo trgovino v Sloveniji. Foto: Reuters

V Ikei so za Dnevnik pojasnili, da imajo pripravljeno vso potrebno projektno dokumentacijo in da bodo za izdajo potrebnih gradbenih dovoljenj zaprosili takoj, "ko bo sprememba prostorskega načrta uspešno zaključena". Pogodbe o opremljanju z Mestno občino Ljubljana še niso sklenili, predvidoma se bo to zgodilo do oddaje vlog za pridobitev gradbenih dovoljenj, so dodali.

Če bodo svetniki v ponedeljek predlog občine podprli, bi lahko švedski trgovec kmalu začel z gradnjo, prva Ikejina trgovina v Sloveniji pa bi lahko vrata odprla prihodnje leto. Investicija je vredna 80 milijonov evrov in naj bi odprla okoli 300 delovnih mest, razprostirala pa se bo na približno 30.000 kvadratnih metrov površin.